Brindisi di fine stagione. Capitan Biagio Borrelli e compagni salutano una stagione sportiva esaltante, contraddistinta da una regular season avvincente (secondo posto nel girone Sud) e contrassegnata da una serie playoff da protagonisti (A1 sfiorata a gara 3).

Cin cin. E allora ritrovarsi sulla meravigliosa terrazza del Molosiglio diventa l’occasione per fare il punto e augurarsi buone vacanze e non solo. «È stato un anno intenso di emozioni, che ci ha dato grandi stimoli per il futuro. Era giusto chiudere con un brindisi, occasione di ringraziamenti reciproci», dichiara il centroboa di Ponticelli e leader della Canottieri Napoli. «La società sta svolgendo importanti passi in avanti, in maniera progressiva e con una linea di programmazione attenta che dà grandi speranze per l’avvenire», ammette il numero 11 giallorosso.

Sorrisi. Clima disteso e già vacanziero. E una torta con il logo della Canottieri Napoli, preparata dalla pasticceria Don Carlos di Casoria. «Al nostro fianco i dirigenti, che hanno mostrato pieno entusiasmo e profonda sintonia con il gruppo», afferma Borrelli. «Il Circolo Canottieri ha grande voglia di rivalsa dopo gli ottimi risultati di questa stagione. Si percepisce la volontà di migliorare in tutte le discipline sportive», osserva il pallanuotista classe 1996.

Piani clorati. «Se nello scorso anno siamo risultati la sorpresa del campionato, nella prossima stagione, con qualche innesto mirato, partiremo già con l'intenzione di conquistare la serie A1», confida fiducioso Borrelli. «I giovani sono cresciuti in maniera esponenziale, alcuni dei quali sono stati convocati anche nelle rispettive Nazionali giovanili: possono dare un grosso contributo al collettivo», auspica convinto il player partenopeo. «Siamo motivati e pronti al salto di categoria», ribadisce. «La solidità attuale della società e l'entusiasmo dei soci visto nell'ultimo periodo ci danno la sensazione di essere pronti: punteremo senza paura alla promozione», conclude Borrelli.

Sono intervenuti Antonio («Nino») Castaldo, vicepresidente sportivo, Marco Gallinoro, vicepresidente amministrativo, Luca Piscopo, coordinatore nazionale Fiamme Oro, Paolo Iacovelli, Sandro Avagnano, il preparatore Ivan Milone, Antonio Sergio (Gambrinus), Pasquale Litterio e consorte, la campionessa del nuoto Elisabetta Barone, Carmen Costagliola, la madre di Enzo Massa (nelle foto di Gianluca Madonna).