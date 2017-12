Domenica 24 Dicembre 2017, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’atmosfera degli amici di sempre per l’ormai tradizionale winter party di I’M, il free press dell’attore Maurizio Aiello che insieme alla moglie Ilaria Carloni ha accolto all’Alma Flegrea quasi mille tra attori, sportivi e volti noti della movida cittadina.Un red carpet tra abiti lunghe ed acconciature da gran sera che ha visto protagonisti ancora una volta Fabio e Daniela Cannavaro, Fabiano Santacroce e Barbara Petrillo, Francesco Montervino, Sal Da Vinci, Corrado Ferlaino, Miriam Candurro, Massimiliano Gallo, Shalana Santana, Alberto Rossi, Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Luca Abete, Michele Caputo, Yuliya Mayarchuk, Maria Bolignano, Benedetta Riccio, Mario Porfito, Rosa Perrotta, Lina Carcuro, Susanna Petrone, Anna Capasso e tanti altri che hanno cantato e ballato prima con la Raoul Swing Orchestra, che ha proposto una selezione live delle canzoni più amate di sempre per poi lasciare spazio ai dj set di Marco Piccolo, esibitosi a sua volta in console fino a notte inoltrata.Un format sempre di successo grazie anche alla presenza di ospiti eleganti come Roberta Bacarelli, che ha firmato anche il tight nero di Ilaria Carloni, Alessandra Clemente, Mara Andria, Diego Di Flora. Clementina Coronella, Maurizio Martiniello, Marco e Pia Del Gaiso, Lorenzo Crea, Enzo Agliardi, Antonio Aragona, Rita De Falco, Marco Rossi, Maurek Poggiante, Fabiana Porciello, Fabrizio Carloni e tanti altri che hanno collaborato con il loro entusiasmo alla riuscita del party promosso dal magazine con la collaborazione di Paolo Tortora, Giuseppe Nardelli, Sergio Di Sabato, Ferdnando Carignani, Ciro Venersuo e tanti altri.