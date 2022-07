Cantanti alla ribalta: boomer & tiktoker al Rari Nantes

«Vince Rosario Miraggio cantato da Miss Rubinacci & Girls!» era il verdetto insindacabile della semi-serissima giuria di (in)esperti alla terza bollente edizione del Mix Factor, la goliardica gara di canto tutta partenopea, ideata da Francesca Frendo, archidesigner di giorno ma aspirante singer nel dopolavoro e tempo libero.

Complici la vocal trainer Marina Tripodi col suo Centro della Voce a Chiaia e un manipolo di amici professionisti parimenti “sing addicted” (dalla definizione per gli amanti del canto ai talent televisivi), si è consumata poche sere fa la summer version della «gara canora a premi tra single goliardici, coppie improbabili o trii senza scuorno» come recitava il promo: un mix di coraggiosi con presunto talento, mancati sanremisti e rodati vocalist da box doccia! Un’aperi-cena prolongè al chiaro di luna sulla terrazza del Circolo Rari Nantes di via Partenope con selfie-point e video in diretta sui social.

Carrellata di boomer dai Neri per Caso a Grease, I Will Survive e Gino Paoli o Ramazzotti, Sergio Cammariere e Cesare Cremonini: un compìto e intonatissimo Agostino Longo, presidente uscente del Circolo, Vincenzo Ferrara & friends aka i Seri per Caso con tanto di total black e lustrini, l’artista AnnaLaura Di Luggo nei panni anglo-partenopei di una Gloria Gaynor un po’ Maria Nazionale, mentre Iolanda Ciotola s’è cimentata in una nostalgica Olivia Newton John e l’imprenditore Mario Fuduli s’è fatto valere con le fioriture vocali di quell’Eros Ramazzotti prima maniera, così come il professor Antonio Coviello ha imitato a perfezione (compreso il make-up) un Gino Paoli d’annata affiancato da un’ironicissima Ornella Tripodi Vanoni, degni senz’altro del mitico Tale&Quale Show.

Due vip guest: Mister Sabba dal tv show "The winner is" e Antonello Cuomo, talentuoso sosia imitatore del celebre Venditti. Due special partner: Beauty Queen di Miss Moxedano ed Eles di Ester Gatta.

Ma a sconvolgere il branco e svettare dalla prima nota è stata senza ombra di dubbio la super-social da insta e tiktok Alessandra Rubinacci, che in hop pants neri lamè ha spiazzato pubblico e giuria con un’heavy rotation di Rosario Miraggio: “Ti amo e ti penso”, affiancata da tre splendide coriste e dancer in succinti tubini oro, Laura Niola, Patty Scorzetti e Cetty Saetta.

Per loro quattro il super podio con premio bonus Grimaldi Crociere, mentre a Gino Paoli e Cammariere gli altri due premi, offerti da Planet Travel e Cariño Nikkei.

A chiudere ci ha pensato la funambolica esibizione di giurati e presentatori in beach look con “Ciao Ciao” e… alla prossima.