Capri, art&sunset: successo a Tragara per gli scatti di Shields a cura di Plan X Art Gallery

Sabato 20 Luglio 2019, 14:23

Capri. Grande successo ieri sera, sulla terrazza panoramica di Villa Hibiscus a Tragara, per l’inaugurazione della mostra “Possessed by a Possession” con gli scatti del “fotografo preferito di Hollywood”, Tyler Shields, a cura della Plan X Art Gallery. Immagini accattivanti e iconoclastiche che giocano sul concetto di potere e lusso elaborate da Shields in un lungo percorso che lo ha spinto a grandi collaborazioni con tanti artisti dello star system holywoodiano, tra questi: Lindsay Lohan, Francesca Eastwood (figlia di Clint), Emma Roberts, Lydia Hearst, Mischa Barton, Aaron Paul, Demi Lovato e tanti altri.La mostra curata dai due giovani galleristi Nicolò Stabile e Marcello Polito, che hanno aperto un pop-up espositivo sul rooftop della boutique la Parisienne in Piazzetta, sarà visitabile in questi nuovi spazi, da oggi fino a inizio agosto. Presenti tanti habituè dell’isola, insieme a numerosi collezionisti internazionali, al party di apertura, ieri sera, a Tragara, sulle note di un live DJ set al tramonto.Tra gli ospiti alcuni membri della famiglia reale saudita e coppie di amici e supporter che seguono l’attività dei due giovani galleristi, che hanno già curato diversi progetti artistici tra Basilea, Los Angeles, Miami e Milano, dove fa base la galleria. La scelta stilistica di Stabile e Polito è quella di investire su progetti di arte contemporanea che avvicinino i millennials, loro pubblico di riferimento, con un occhio speciale di riguardo ai sistemi di produzione di massa, dove l’arte si interseca facilmente con i temi della moda, del design e del lusso. È stato annunciato ieri sera il prossimo appuntamento a Tragara, previsto per venerdì 2 agosto con le tele dell’artista Maxwell McMaster, che presenterà una selezione di oli su tela studiati appositamente per Capri. Il titolo del prossimo art show, all’insegna della provocazione, sarà “Vibrations”.