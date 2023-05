Calamore, opening e cin cin in Piazzetta al tramonto con Stash e Manuel D'Alessandro

Cin cin al tramonto ed opening in Piazzetta per Calamore. Un cocktail party on the road nel salotto del mondo, affollato di Vip tra i quali anche il comico e showman di spicco napoletano Peppe Iodice, vacanzieri, habitué dell’isola e tanti fanatici del food styling che porta una piccola rivoluzione alla gastronomia isolana.

A fare gli onori di casa Stash il cantante dei The Kolors, artista a tutto tondo che insieme all’imprenditore Manuel D’Alessandro ha voluto aprire nuove frontiere con lo spazio all’angolo della Piazzetta più celebrata del mondo dove oggi è stato inaugurato il locale a cui è stato dato il nome Calamore, che lancia sul mercato caprese una innovativa maniera di gourmet che mixa la creatività ed il buon gusto lontani sia dal fast-food che dalla tradizionale ristorazione.

Protagonisti di Calamore saranno i piatti tipici del Mediterraneo rivisitati in chiave pop e contemporanea sempre all’insegna della genuinità nostrana. A fare da collante al gruppo tra il cantante Stash, leader della band The Kolors, e Manuel D’Alessandro è l’imprenditore caprese Valerio Pagano che ha traghettato a Capri il frontman della band The Kolors che si appresta a far diventare l’isola oltre ad un punto di successo la sua seconda casa.