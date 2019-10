Capri charity dinner al ristorante "La Zagara" di Anacapri

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 10:44

Cibo e solidarietà, un binomio vincente per un autunno solidale che il ristorante la Zagara di Anacapri, gestito dai fratelli Pollio, ha deciso di abbracciare in pieno con il “Capri charity dinner” a favorei dei progetti di “Azione contro la Fame”. La lotta contro la malnutrizione sarà al centro della cena nel ristornate la Zagara, l' agrumeto di Casa Mariantonia, situato nel centro di Anacapri. La cena di gala sarà preparata a quattro mani dagli chef Luigi Lionetti del Ristorante Le Monzù e Davide Ciavattella del Ristorante la Zagara di Anacapri, questo venerdì 18 ottobre alle 20.30. Parte del ricavato andrà a supporto dei progetti che la Fondazione ha in attivo in oltre 50 Paesi e destinati a combattere e sradicare la piaga inaccettabile della malnutrizione infantile.La serata inizierà con una degustazione dell’ultimo raccolto dell'olio “L’Oro di Capri”, accompagnato da salumi e formaggi tipici dell’isola di Capri e della Penisola sorrentina. L’abbinamento vini sarà curato da Tommaso Luongo, responsabile AIS Napoli. A seguire un menù degustazione di cinque portate. Ai partecipanti verrà chiesto un gesto di solidarietà attraverso un contributo di 25 euro ad Azione contro la Fame, associazione no-profit che La Zagara sostiene con entusiasmo e convinzione e che viene in aiuto ai bambini affetti da malnutrizione in 50 Paesi in tutto il mondo, trasformando queste donazioni in cibo terapeutico, cure mediche, acqua potabile e migliori condizioni igieniche.La quota minima di partecipazione alla serata sarà di 65 euro, comprensivo del contributo che andrà a sostenere la campagna “Ristoranti contro la Fame” di Azione contro la Fame che ormai da 5 anni in Italia combatte la fame nel mondo, con l'aiuto e la solidarietà di tanti chef, ristoratori e clienti. “Siamo entusiasti che in tutto il nostro Paese così tanti ristoratori e chef si stiano mobilitando per un obiettivo comune” – dice Simone Garroni, Direttore Generale di Azione contro la Fame in Italia – “Insieme possiamo davvero contribuire a mettere la parola fine alla malnutrizione infantile nel mondo. Anche in ottobre, anche nei colori autunnali della splendida Anacapri”.