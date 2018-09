Capri. Da Radio2 Social Club all'Anema e Core: vip e spettacolo per l'ultimo sabato di settembre

Domenica 30 Settembre 2018, 16:40

L'estate continua a Capri ed il by night regala ancora grandi nomi del mondo dello spettacolo.L'ultimo sabato di settembre dell'Anema e Core, la taverna più In d'Italia, è targato Vip.Sabrina Impacciatore, Andrea Perroni Frances Alina Ascione al centro pista del club per un by night all'insegna della musica dal vivo, tra i grandi classici napoletani e le hit di successo internazionale ri-arrangiate dalla band di Guido Lembo, capitanata dal figlio Gianluigi, da circa due anni nuova voce e riferimento del locale. Le foto che Gianluigi ha collezionato nell'ultima estate vantano nomi dal calibro internazionale come JLo, Micheal Jordan, LeBron James, e di personaggi italiani molto noti come Caterina Balivo, Lapo Elkan, Simona Ventura.. La lista sarebbe lunga, ciò che accomune è tutti è che paino perfettamente a proprio agio, mimetizzati tra la folla, e accolti come amici in quello che è da quasi 25 anni il tempio del divertimento caprese.Ieri notte, l' Impacciatore, Perroni e la Ascione, ospiti della 70esima edizione del Prix italia, per lo speciale Radio2 Social Club da Capri, subito dopo la diretta dal Teatro Quisisana, hanno scelto di concedersii una serata tutta Anema e Core con un tavolo proprio di fronte alla band.L'attrice romana, famosa per la sua verve comica ed una grande autoironia, con una mise animalier si è scatenata al rimo dei pezzi forti della Taverna, da O' surdato 'nnammurato e Tu vuò fa'l'americano. Tavolo di artisti quello dell'Impacciatore, in compagnia del conduttore Andrea Perroni, e della cantante italo-americana Frances Alina Ascione, al successo con The Voice ed ora impegnata col lancio del suo primo disco. L'Ascione, voce calda e sensuale, non ha resistito a cantare quealche pezzo con la band, intonando "Tu sì na cosa grande" e subito dopo un travolgente "I Will Survive". Andrea Perrone, tamburello alla mano, ha accompagnato l'Anema e Core Band invece con un brano più blues: " Yes I Know my Way" di Pino Daniele.A raggiungere Gianluigi Lembo e l'Anema e Core band sul palco , poco dopo, la grande Elena Bonelli, nota attrice e cantante romana. Un sabato sera che chiude settembre in bellezza, in un tripudio di buona musica, e grandi personaggi dello spettacolo.