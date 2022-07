Capri: Hudgens, Sangiovanni e Jlo Band fanno festa all'Anema e Core

Ultimo sabato di luglio all'insegna delle star della musica e dello spettacolo a Capri. Sono tanti gli ospiti del gran gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma per Unicef alla Certosa di San Giacomo che hanno scelto di trascorrere il dopo serata nella Taverna simbolo del by night caprese. Grande ritorno quello di Venessa Hudgens, l'attrice e cantante americana, che ha conquistato la popolarità grazie alla saga High School Musical, già protagonista del locale lo scorso anno con una sorprendente performance canora sul palco.

Vanessa, con un look comfy chic, ampia camicia di seta verde impreziosita da una vistosa parure, si è concessa un drink con amiche e si è divertita ad ascoltare il repertorio di Gianluigi Lembo e l'Anema e Core Band.

A sorpresa, quasi sul finire della serata, è apparso il cantante Sangiovanni, divenuto noto grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Il giovane, già triplo disco di platino per il suo brano sanremese "Farfalle", ha voluto omaggiare il mitico Lorenzo Jovanotti, con cui si è di recente esibito nel tour Jova Beach Party, interpretando la hit del momento "I love you baby".

E mentre il pubblico partecipava cantando e ballando a ritmo, sono arrivati il gruppo di musicisti "The Jlo Band" che avevano pochi minuti prima affiancato l'attesissima Jennifer Lopez sul palco della Certosa, tra cui la formidabile voce di JP Castillo ed il batterista Charles Streeter. Lo sfaff di artisti scelto da JLo, voce, coro e batteria, ha affiancato l'Anema e Core Band con un medley di brani di Michael Jackson, tra cui Billie Jean , The Way you Make me feel ed altri successi internazionali. Nel lungo week end infiammato dalle celebrities sono stati ospiti del club anche le bellissime Diletta Leotta ed Elisabetta Gregoraci.