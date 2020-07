Capri, sotto le stelle con Gigi D’Alessio a bordo del Tortuga nella baia dei Faraglioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri - Party sotto le stelle con incursione musicale diieri sera al largo di Capri dove a bordo del Tortuga, con i Faraglioni sullo sfondo, si è svolta la festa organizzata daper circa quaranta amici, fra cui tanti giovani imprenditori napoletani e la modellacon il fidanzato, l’imprenditore dell’ottica di lussoLa serata è iniziata con l’arrivo degli ospiti sul veliero accompagnati dalle imbarcazioni della flotta della Capri Boath Service di Danilo, Marco e Pierpaolo, intrattenuti poi a bordo in un’atmosferica cordiale e romantica come solo le notti stellate di Capri sanno regalare. A mezzanotte in punto l’arrivo della guest star della serata:è salito a bordo del Tortuga ed ha dato vita ad un piccolo show cantando le sue canzoni più famose. L’artista napoletano, come solo lui sa fare, è riuscito a toccare le corde del cuore dei presenti che lo hanno accompagnato spesso nell’esibizione facendo da coro e cantando insieme a lui, manifestando grande apprezzamento per la sorpresa organizzata dal padrone di casa. La festa è terminata qualche ora dopo, per consentire agli invitati di sbarcare a Capri e tuffarsi nei piaceri del by night caprese.