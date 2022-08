Capri, pizza e "That’s Amore" per Spike Lee da Villa Verde e Da Paolino: Jennifer Lopez canta "Volare"

Finito l’embargo sul nome della carovana di rock star, attori e top model ospiti a Capri per l’evento clou dell’estate, il concerto alla Certosa di Jennifer Lopez per il galà di beneficenza UNICEF Italia insieme a LuisaViaRoma. Quando si sono spente le luci ed è calato il sipario sul grande evento, gli ospiti d’onore hanno vissuto l’isola da vacanzieri. A cominciare da Spike Lee, il mito del grande schermo, tra gli ospiti d’onore più di spicco che è stato a Capri su uno yacht a largo insieme a Leonardo Di Capri e nessuno l’ha visto prima della grande soirée.

Ma l’ormai 65enne, mito del cinema hollywoodiano, nel day after dell’evento non ha voluto rinunciare all’assaggio di pizza. Ed all’ora del dinner, quando Villa Verde il ristorante nel centro antico di Capri iniziava il servizio ha chiesto un tavolo riservato per sua moglie e un amico ed ha ordinato pizza a go go per la felicità dei patron del ristorante Franco e Gianni Lembo che si sono ritrovati davanti l’inatteso ospite, che è stato accolto cantando in coro That’s Amore, il motivo che i due Lembo e lo staff riservano a tutti gli ospiti americani.

Al coro si è unito con entusiasmo anche Spike Lee e gli altri due commensali e poi è iniziato l’andirivieni con il tavolo, dove quasi come un festival della pizza è stato dato il via ad una sfilata di tutte le versioni che offre la carta del menù di Villa Verde.

Video e foto ricordo prima di andar via. Francolino e sua Fratello Gianni gli hanno strappato la promessa di far ritorno l’anno prossimo a Capri. Ed anche JLO dopo le prove e lo show in Certosa nella prima serata di riposo non ha voluto mancare all’appuntamento con Paolino, il ristorante di Palazzo a Mare che si contraddistingue per la grande limonaia, dove con tutto lo staff compreso i proprietari del locale Lino, Michela ed Arianna a fine dinner in giardino hanno cantato in coro quasi come un inno alla vita “Nel blu dipinto di blu” una delle canzoni italiane più note nel mondo con Jennifer Lopez che ritmava le parole del grande Domenico Modugno con un tipico tamburello della tarantella caprese.