Capri: zeppole in Piazzetta, è festa di primavera

Martedì 19 Marzo 2019, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. La festa di inizio primavera promossa dal Comune di Capri insieme ai ragazzi dell'Istituto alberghiero “Axel Munthe” ha visto, questa mattina, una Piazzetta gremita di tanti turisti, capresi e primi villeggianti che sono ritornati a frequentare l'isola con l'affacciarsi delle temperature più miti. Grande professionalità e preparazione degli alunni dell'alberghiero di Capri, sotto la guida dei docenti di cucina Antonio Borriello, Andrea Rance, Antonella Gargiulo e dei professori di sala e accoglienza turistica Carmine Cantalupo e Marco Milano, oltre allo chef di Anacapri Gennaro Apuzzo, che hanno preparato centinaia di zeppole fritte e al forno, rinnovando un'antica tradizione caprese, ripresa grazie all'assessore alla tutela delle tradizioni locali Manuela Massa in sinergia con l'Istituto Superiore Axel Munthe. Il saluto di rito alla tradizionale festa, che vede protagonisti i dolci tipici della giornata di San Giuseppe ripieni di crema e amarene, è stato dato dal sindaco di Capri Gianni De Martino e dalla dirigente scolastica dell'Istituto superiore Axel Munthe Letizia Testa. La festa di inizio primavera, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe e della festa del papà, è un appuntamento sempre più atteso per Capri che coincide con la riapertura delle principali attività dell'isola.