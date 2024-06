Musica e divertimento nel cuore del Vomero per i sessant’anni di Carmen Petriccione, abito color oro scelto per brindare ad un nuovo traguardo conquistato. Al suo fianco, naturalmente, il marito Luciano Sabatano, direttore dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli, e la figlia Benedetta. Cornice del party il Chiostro di San Francesco a via Luca Giordano: un luogo sospeso nel tempo, nello spazio attiguo alla bella Chiesa di San Francesco d’Assisi costruita da un monaco tedesco secondo i dettami dello stile neoromantico alla fine dell’Ottocento su un ampio spazio con porticati ed una terrazza dal panorama mozzafiato.

Tra i primi ad arrivare, i fratelli della festeggiata Giuseppe con Luisa, Nunzia con Giulio ed Enzo con Susi insieme alle nipoti Alessia ed Ilaria Petriccione e le gemelle Claudia e Fausta Sabatano.

A seguire, gli amici di sempre Pino Porzio, Nicola Crisano con la moglie Luisa, Annamaria Cirino Pomicino ed Enzo Di Palma, Giulia Cangiano, Lilly Cannarsa, Cristina e Roberto Pregoni, Antonella ed Angela Klain, Claudia Mirra ed Enzo Di Martino, Luca e Maria Laura Doria, Ida Francioni, Valeria Tripepi e Mario Mastroianni, Paola e Gianfranco De Rosa, Enzo e Nunzia De Falco, Genni ed Elisabetta Pecoraro, Ira e Michele Della Corte, Luigi Sabatano, Luigi ed Anna Pelella, Michele Sorrentino, Nunzio e Rosaria Conte, Alessandro e Patrizia Fiorillo.

Un gruppo a cui Carmen ha fatto un regalo speciale: l’esibizione della band Eclissi De Soul al secolo Francesco Battarino (basso, chitarra, cori), Luca Gianfrancesco (piano e tastiera, voce), Angelo Pardi (batteria) ed il frontman Luigi Scudiero (voce).

Nati ufficialmente nel 2001, gli Eclissi De Soul si sono infatti imposti rapidamente nel circuito dei club napoletani e non, diventando ben presto una delle cover band più apprezzate grazie anche ad un repertorio che spazia dal funk al soul, all'R&B e soprattutto alla disco music anni ’70, vero comune denominatore dei quattro che hanno trascinato in pista anche Paolo ed Elena Fiorito, Gabriele ed Ivana Tonacci, Rino e Giovanna Fusco, Gianclaudio e Claudia Alinei, Maurizio Marassi con Antonella, Nicola e Bianca Capuano, Giuseppe e Rosa Miranda oltre a tanti altri immortalati nel corso della serata da Marco Baldassarre.

Gran finale con l’immancabile rito delle candeline a mezzanotte a sugellare per Carmen l’inizio di una nuova era partita sulle note dei dj set mixati in console per lei dal dj Marco Romagnoli, a sua volta uno dei nomi più apprezzati del nightclubbing cittadino.