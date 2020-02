Abiti da sera, piume e mascherine: a Napoli il Carnevale del '700

In calendario il 22 febbraio l'evento più atteso del 2020, il Carnevale Settecentesco Napoletano. Giunto ormai alla sua quarta edizione, attesi come ogni anno tra gli ospiti: nobildonne e nobiluomini, top manager, artisti e vip del mondo della moda e dello sport il cui anonimato resterà protetto dalle maschere e dagli sfarzosi costumi. Un viaggio indietro nel tempo di 3 secoli, organizzato dall'associazione Travelers in partnerhsip con Visit Naples, la guida online della città, per una notte di emozioni ed intrattenimento che nulla ha da invidiare alle più celebri feste veneziane. Oltre 30 gli artisti ed i performers coinvolti, con l'obiettivo di ricreare a tutti gli effetti l'atmosfera settecentesca dell'epoca.



Alcuni nomi del calibro di Johannes Palmieri per la coreografia ed il dancehall, dai programmi televisivi Adrian, Amici di Maria de Filippi, I migliori Anni, Miss Italia. Arie liriche a cura del soprano Imma Valeria Caputo dal Festival del Talento di Rai - Radio Televisione Italiana. Ospite live Gregorio Rega e la sua band, vincitore del programma Mediaset ALL Together Now presentato da Michelle Hunziker. Ed ancora acrobazie aeree & Performance d'arte del duo Tinpaper, performance circensi a cura del BastianCircus di Milano e visual art a cura di Stefano Esposito della Wase Visual Communication di Roma.

L'evento quest'anno si terrà nella straordinaria cornice del Teatro Posillipo di Napoli ed il tema sarà 'Plumed 700' (il settecento piumato), tutti gli invitati attesi saranno rigorosamente vestiti in abiti del '700 o in alternativa smoking e mascherina per l'uomo, abito da sera e mascherina per la donna. Per il noleggio abiti l'Atelier Artinà di Monica Fiorito è partner ufficiale dell'edizione 2020. La festa avrà inizio alle ore 19:00 con un aperitivo a base di millesimato e proseguirà con l'emozionante cena spettacolo fino alle ore 23:00. Successivamente si apriranno le danze fino a tarda notte, uno spettacolo da sogno che verrà ricordato con entusiasmo da chiunque vi partecipi per molti anni a seguire. Per info e renotazioni http://bit.ly/CarnevaleSettecento2020

