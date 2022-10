Cena d'autore per That's Amore a Capri

Cena d’autore a più mani al ristorante Da Paolino per l’evento gala di fine estate organizzato da That’s Amore Capri, l’associazione isolana che vede insieme uniti tutti i big capresi della ristorazione, dell’imprenditoria, del commercio e dell’accoglienza con finalità filantropiche e con lo scopo principale di raccogliere fondi a favore di associazioni che operano a sostegno dei più bisognosi soprattutto in territorio locale.

Gli associati di That’s Amore, per gli ospiti d’élite e per i cittadini residenti, hanno organizzato una serie di eventi e spettacoli a carattere continuativo previsti tra Agosto ed Ottobre a Capri con l’obiettivo di diventare in ogni edizione l’immancabile appuntamento di solidarietà per l’isola e contribuire in maniera concreta all’offerta turistica della regione mediante vari spettacoli ed eventi culturali e gastronomici sempre più di alto profilo. L’evento su cui ha puntato That’s Amore Capri, con la direzione artistica di Valerio Pagano, è stato quello che ha visto sul palco della trecentesca Certosa di San Giacomo uno tra gli attori più amati dell’intero panorama italiano, Maurizio Casagrande, in veste di ‘disturbatore il performer Francesco Cicchella ed il concerto dei The Kolors il trio, uscito vincente da “Amici” la gettonatissima trasmissione di Maria De Filippi, composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni).

E dopo la Certosa l’atteso evento finale che vede riunita la grande famiglia dei soci di That’s Amore, che hanno voluto chiudere con una cena gala con una carta a più mani che ha visto all’opera gli chef di Paolino, in collaborazione dello chef Aversa del ristorante da Tonino, che hanno dato il meglio di loro stessi per strabiliare gli ospiti della serata, che hanno voluto chiudere gustando le pietanze che spesso loro offrono alla loro clientela per darsi appuntamento al prossimo anno tra lavoro, impegno e solidarietà con That’s Amore. Ed ovviamente non poteva mancare la ciliegina sulla torta, una sorpresa che Valerio Pagano ha voluto riservare alla fine della cena con un mini show che ha visto esibire Erminio Sinni, tra i cantautori più seguiti del momento che ha cantato alcuni pezzi del suo repertorio più famosi alternandoli con brani che lo hanno portato alla vittoria di The Voice Senior insieme alla Bertè.

E’ stato un momento emozionantissimo che ha coinvolto tutti i partecipanti al gala. Ma non poteva mancare ad una serata caprese di beneficienza Gianluigi Lembo con la sua band che hanno dato vita ad un mini show di grande musica, coinvolgendo il parterre in atmosfera di allegria come accade all’Anema e Core. La serata si è chiusa con un saluto ufficiale dei soci capresi ai rappresentanti di Soleterre, l’organizzazione che opera a favore dei bambini oncologici, che hanno relazionato sugli interventi che sono stati resi possibili anche al supporto che ha dato la sezione di Capri. Attimi di commozione, ma poi tanto entusiasmo per poter ripartire il prossimo anno nel 2023 e consentire all’associazione di capresi di essere sempre in prima fila con That’s Amore in questi eventi.