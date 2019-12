Napoli, cena patinata con 200 ospiti nelle vetrine di Chiaia

Se qualche sera fa passeggiando a Chiaia tra l’ora del cinema e il dopo-shopping ci siamo imbattuti in una serie di vetrine illuminate e addobbate di tutto punto e addirittura animate come per una serata di gala, nessuno stupore: anzi sì! Erano le dieci vetrine più patinate del centro che hanno raccolto l’originale invito di Federica Marchetti e Claudia Catapano per una cena regale in store con cui dare il via alle festività natalizia.

«In vetrina pret à manger», ecco il titolo dell’edizione zero di una sorprendente iniziativa, pensata e realizzata da Match Eventi e Wine&TheCity con Pubbli&Rolando e che già si annuncia imperdibile per l’anno prossimo.



Duecento ospiti per un evento che ha riscontrato sin dall’ideazione il plauso di boutiques e gioiellerie blasonate tra le vie del centro, da Piazza dei Martiri a via dei Mille e Filangieri, come Dodo, Falconeri, Malìparmi, Mario Valentino, Michael Kors, Montblanc, Pedone, Russo Home, Tramontano e TwinSet: tavole imbandite con estro e mise en place ricercate, live jazz, candele e trionfi floreali, il tutto redatto da Andrea Riccio.



In ogni boutique la bar station e i mixologist di Bar In Movimento hanno accolto gli invitati con signature cocktail a base di distillati, liquori e ingredienti selezionati da Velier. Mentre Alba catering e i sommelier Ais hanno assicurato la perfezione di una cena elegante e dai grandi sapori nostrani: risotto in guazzetto di frutti di mare, tortino di riso venere con tartare di astice, raviolino alla stracciata di bufala con frutti di mare e una selezione di dessert d’autore, accompagnati da undici tra le migliori cantine italiane e soprattutto campane, selezionate da Wine&Thecity.