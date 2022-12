Chantecler e Nappa Gioelli: vent'anni di storia insieme a Napoli

Due maison con una lunga tradizione familiare alla spalle ed un occhio sempre attento al presente: Chantecler e Nappa Gioielli hanno celebrato l'importante traguardo dei primi venti anni di storia insieme, con un party riservato a clienti selezionati.

A fare da cornice all'evento un prestigioso immobile storico nel cuore della città, in viale Gramsci, dove rivivere il " puro spirito caprese" ammirando le preziose creazioni di alta gioielleria Chantecler.

Due storie imprenditoriali familiari di successo, quelle delle famiglie Nappa e Aprea, che lavorano fianco a fianco dal 2002 per diffondere la gioia e l'eleganza di Capri attraverso creazioni uniche per estetica e qualità.

Un'atmosfera gioiosa, quella che si è respirata all'evento di qualche giorno fa, traducendo lo spirito della nuova collezione in mostra, firmata Chantecler , dall'evocativo titolo "Joyful".

La gioia racchiusa nelle piccole cose, come in una goccia molto preziosa, in anelli, orecchini e girocolli pensati per essere combinati tra loro in originali mix&match, con la complicità delle pietre proposte in nuance che sprigionano tutta la potenza cromatica del Mediterraneo.

Nascere a Capri regala la sensazione di essere connessi spontaneamente alla bellezza: prendendo ispirazione dall’haute couture e dai pezzi iconici degli anni Cinquanta, Joyful guarda al passato in chiave moderna. Oltre 70 anni di arte orafa, Chantecler nasce a Capri nel primo dopoguerra dalla partnership tra Salvatore Aprea e Pietro Capuano, ed è ancora oggi guidato dalla famiglia Aprea. Sin dagli esordi, il marchio è stato il “prezioso rifugio” per tutte le dive e jet-setter che visitavano l’isola azzurra: da Jackie Kennedy a Audrey Hepburn, da Ingrid Bergman a Maria Callas, prime ambasciatrici di gioielli in grado di riflettere lo stile di Capri.

Tutta la gioia insita nell’isola azzurra, sintesi di divertimento, sensualità e tendenze, contamina la collezione "Joyful", protagonista della serata napoletana.

Nappa Gioielli, giunta alla terza generazione familiare, oggi tutta al femminile, consolida il proprio centennale brand scegliendo con scrupolosità collezioni di gioielli esclusivi, piccoli capolavori di arte orafa che raccontano una storia ed interpretano la contemporaneità.

Sorpresa inaspettata per gli ospiti, la presenza del Soprano, star internazionale, Carmen Giannattasio, che ha regalato ai fortunati presenti un'emozionate esibizione. Preziosi dettagli must: l'iconica campanella, le divertenti parures Paillettes e gli anelli Joyful da indossare abbinati.