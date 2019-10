Chiaia, aperitivo detox tra zenzero e bollicine

Sabato 5 Ottobre 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 15:08

Detox che passione, soprattutto al rientro dalle vacanze estive, dopo qualche inevitabile drink di troppo e la dieta che salta di pari passo con le serate in spiaggia. Niente di meglio, allora, di un aperitivo bio a base di ingredienti sani come aloe, mango, zenzero, ace e così via: l’idea originale di Neafit, che insieme a Le Zirre ha ospitato oltre cento amici in via Vittoria Colonna tra crudité, finger food e semi di zucca. Un menù non solo depurante ma anche rigenerativo quello studiato dalle nutrizioniste di Neafit e realizzato da Piterà per un pomeriggio in compagnia senza rinunciare alla linea.Accolti dai titolari Salvio Salzano ed Elisabetta Rea, gli ospiti dell’happening hanno avuto modo quindi anche di apprezzare insieme ad Olga Greco le creazioni di Le Zirre Napoli per la collezione FW 2019/2020 Tarocchi Napoletani con stampe di simboli che rimandano al mondo del gioco e stampe floreali su magici sfondi scuri. Un mix di benessere e moda che ha conquistato anche Iris Savastano, Tommaso Ricozzi, Paolo Torino, Patrizia Gargiulo, Serena Albano, Laura Cocozza, Mila Gambardella, Cristiana Giordano, Claudia Pinardi, Paola De Simone, Fabrizio e Valeria Minervini, Giuliana Giliberti, Patrizia Ossani, Monica Salvatore, Dea Caiazzo, Antonella Iavarone, Emilia Marotta, Maria Rosaria Tortori, Emilia Sorbillo, Paola e Aldo Morra, Gilda Giannone, Renata Fiorentino, Simonetta Lancellotti, Vera Grieco, Sabina Correale, Amelia Gravina Montedoro, Giovanna Paone, Claudia Mercurio e tanti altri.