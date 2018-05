Chic e tecnologia: donne e motori 3.0

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:24

Allestito di tutto punto con segnapassi e percorso high tech a led blu e tanto di stage con riflettori, lo spazio Exclusive di via Orazio ha ospitato qualche sera fa una guest davvero particolare: la prima auto elettrica di alto rango prodotta dal colosso Jaguar. Donne e motori 3.0 il filo rosso della serata per un suv totalmente ecologico: in un'epoca di sostenibilità e risparmio energetico, di green economy e salvaguardia dell'ambiente questo evento ha catturato l'attenzione di tanti imprenditori, professioniste e cultori del design d'avanguardia, tutti invitati a un'esperienza patinata tra bellezza e tecnologia con le note elettroniche e downbeat di Marco Piccolo dj e le delizie in punta di dita di Alessandra Iasiello e Raffaella Rocco.Solo a fine serata per il folto parterre di appassionati e i flash dei fotografi si è brindato per il «reveal della star», come l'ha chiamato Luca Pasquarella, ideatore e organizzatore del cocktail party: Niki Monda, Bruna Baccari, Dario Tofano, Fiorella Cannavale di Lauro, Gianfranco di Vito, Sabrina Ruggiero, Fabrizio Schettino, Fernanda Speranza, Bruno Leone, Antonio Coviello, Francesca Frendo, Federico Gambardella, Alfonso Russo, Carla Travierso, Mimmo Rocco, Alessandro Amicarelli, Sergio Colella, Rosanna Terracciano, Rosario Marmorino e Gigi Mercadante.