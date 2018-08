Cilento by night: i «60 & mezzo» di Vincenzo Onorato

Giovedì 30 Agosto 2018, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime sere d’agosto e tornano le temperature torride, i cieli stellati e la luna piena: col caldo riecco la voglia di musica all’aperto, di allegria e convivio. Vincenzo Onorato​, dirigente Confagricoltura a Salerno, s'è inventato di celebrare "i primi sessant'anni e mezzo" e ha chiamato in raccolta i suoi migliori duecento amici in una location svelata alla fine e le sorprese con cui l’ha intrattenuti e stupiti. «Perchè 60 anni a febbraio che è freddo e piove e non festeggiare dopo sei mesi abbronzati e sorridenti?» e così ha preparato per i suoi ospiti una notte elegante e originale nei giardini di Villa Le Tre Dame a Battipaglia, tra palmizi, piscine, freebar e tanto di stage per musica live e balli tiratardi, ma soprattutto una favolosa cena preparata da tanti suoi amici stelle dei fornelli, come i campani Alfonso Crisci​, Peppe Aversa​, Pasquale Palamaro​, Michele Grande​, Paolo e Leila Gramaglia​, poi Ada D'amato​ da Valdarno, Patrizia Di Benedetto​ da Mondello e Raffaele de Mase​ da Roma.La Frankie & Canthina Band ha reso effervescente il party con un back to back di successi anni '70 e ‘80, tributi a Berry White, Roberta Kelly, Gloria Gaynor, gli Chic e i Bee Gees, che hanno tenuto infuocata la platea, in primis i mega chef ballerini fino all’ultimo passetto e fino alla torta «60 & 1/2» de La Torre con gli auguri in coro di Francesca Eligiato, Fabio Palo, Stefania Del Sette, Pia D’Anna, Antonio D’Amato, Sabatino Senatore, Alessia De Maio, Valentina D’Alessandro, Massimo Musella, Francesca Balzano, Rino Sica, Chicca Fusco​, Raffaele D’Urso, Nadia Petrosino, Bruno Avellino, Domenico Quaranta, Maurizio Pastore, Pasquale Colangelo​, Michele Santangelo​, Vincenzo Pagano, Paolo Casolaro, Peppe Borrelli, Paolo Lubrano​ e Giovanna Mirabella​.