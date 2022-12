Cin cin sui campi di padel «Sempre pronti alla sfida»

Renne e ghirlande come decorazioni della club house e poi una fontana di cioccolato che è piaciuta molto ai partecipanti oltre a tante gare di padel. Premi, divertimento e brindisi dopo il torneo-party allo Smash Padel Fuorigrotta per il tradizionale scambio di auguri tra i soci. E così in un'atmosfera goliardica e festosa si è tenuto l'evento natalizio con i partecipanti che si sono sfidati sui campi prima della festa. Un modo originale per scambiarsi gli auguri di Natale e di buon anno nuovo, all'insegna del padel, il loro sport preferito. Avvocati, medici, ingegneri, commercialisti e imprenditori hanno preso parte alle gare del torneo-party sponsorizzato da Aurum Hotels, Banca Credem-Euromobiliare Private Banking e Planet Travel coadiuvati dall'ingegnere Gaetano Landi che ha organizzato e gestito, con abile diplomazia, il torneo femminile. I partecipanti, dopo l'ardua sfida sui campi di padel, si sono goduti il ricco e scenografico buffet, dolce e salato, allestito per l'occasione in un'atmosfera amichevole e festosa, tra auguri e battute scherzose, regalini tra le giocatrici e buona musica.





per celebrare le festività e i vincitori del torneo: gli avvocati Francesco Polimei e Alessandro Micieli per il torneo maschile, e Pina Ripolino e Giuliana De Simone trionfatrici al termine delle gare del torneo femminile. Le due professioniste si sono distinte per la loro bravura sul campo, tra gli applausi del pubblico, e soprattutto per il loro simpatico outfit natalizio che richiamava gli abiti di Babbo Natale, ma in versione femminile, con tanto di cappelli con i loro nomi. «La fontana di cioccolato così come tutte le decorazioni spiega la presidente dell'Asd Smash Padel Fuorigrotta, l'avvocato Maria Federica Bonadies hanno senza dubbio dato quel tocco in più, sembrava di essere in una club house di montagna ma con il caldo sole di Napoli. Tra i premi offerti dagli sponsor voucher e viaggi per i vincitori. Ma non ci fermiamo qui - prosegue Bonadies - ci piace abbinare la pratica di uno sport che non ha età come il padel, ad eventi che possano essere sempre più coinvolgenti. Ecco perché a metà gennaio organizzeremo il Legal Padel Tournament riservato ad avvocati notai e magistrati over 45, il primo torneo di padel a stampo legale in città con 20 coppie iscritte al maschile e 12 alle gare del misto».