Cinquecento amici nella Conca del Sogno per il party di Marta

Martedì 11 Settembre 2018, 16:39

Una conca davvero da sogno per il party di Marta Garzone, sicuramente il più atteso di questi ultimi mesi non solo per il fascino della location ma soprattutto per il carattere spumeggiante della padrona di casa, che lasciava presagire una lunga notte di divertimento nel segno del buon gusto.Una promessa, questa, fedelmente mantenuta dalla padrona di casa che ha accolto insieme al marito Luigi Di Persia più di cinquecento amici avvolta da un abito a sirena color oro disegnato esclusivamente per lei da Maria Riccio, e che dettava poi anche il tema della festa organizzata dalla festeggiata insieme ad Agostino Di Franco e Stefania De Rosa: everything but gold, tutto tranne l’oro.Trasformata per una sera da luminosi fasci di luce colorata che accoglievano le imbarcazioni di quanti sono arrivati via mare, la banchina della Conca del Sogno a Recommone si è trasformata allora per una sera nella location di un allegro red carpet, o meglio golden, su cui già dall’ora di cena e fino alle tre di notte si sono avvicendati tanti habitué della mondanità, molti dei quali arrivati a bordo dell’imbarcazione che per tutta la notte ha fatto da spola tra Marina del Cantone e la festa.Sorrisi, brindisi e buonumore insomma ma anche tanta musica: quella selezionata per l’occasione dal dj Thomas Costantin, giovanissimo ma già acclamato nei migliori club di Milano e d’Europa che per tutta la notte ha fatto ballare gli amici più cari di Marta.Tra questi, non potevano mancare naturalmente le amiche del cuore Flaviana Alongi, Milena Montanino, Silvia Acocella, Gabriella de Bellis, Roberta Ratti, Claudia Palombo, Cicci Ingrosso, Doriana Narni Mancinelli, Barbara Ondino, Maria Rosaria Manselli, Loredana di Persia, Laura Maresca, Rossella Minucci, Sabina Sabini, Maria Buonaiuto e molte altre che hanno atteso con lei il momento del taglio della torta creata da Sugar Queen.