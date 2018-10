Club partenopeo, torna il «Markett» del sabato sera

Martedì 16 Ottobre 2018, 18:31

Il Markett che offre sensazioni, emozioni e, soprattutto, i personaggi più eccentrici della night life riparte da Napoli dopo un anno di successi ottenuti in provincia, sabato 20 ottobre a partire dalle ore 23:30 in una nuova location: il Club Partenopeo, spazio che, da questa stagione, si trasformerà in polo di aggregazione socio-culturale.Il format è reduce dal grande successo ottenuto al Country Disco Club di Palermo, e da quello già noto della scorsa stagione.Markett farà tappa anche a Roma e a Milano, e presto nei club di tutta Italia, torna nella sua città natale, per far rivivere al proprio pubblico eventi e serate indimenticabili.Un evento che è sempre difficile da inquadrare in un determinato genere, data la sua forte innovatività di fondo.Un format? Uno show? Un party? Markett è tutto questo, e molto di più, tanto da portare all’interno del mondo del clubbing e della night life spettacolo, musica di qualità e performance mai viste prima.Un evento che mira a rompere la “la quarta parete” tra performer e pubblico e che rende protagonisti tutti coloro che hanno voglia di entrare in vetrina.Il Format innovativo della night life partenopeaL'evento prende vita in 4 momenti salienti, fulcro dell’evento che a Napoli ha registrato un numero significativo di pubblico che ogni sabato ha preso parte allo show che celebra miti della cultura pop internazionale.Le fasi del sano divertimento di Markett sono:L' Accoglienza, in cui le persone attraversano un percorso costruito da scenografie e performer.Lo show, il momento clou con cui viene presentato il tema della serata con effetti performer e colpi di scena unici.Il contest, dove tutti i partecipanti del concorso on line possono essere i protagonisti per una notte nelle nostre vetrine!The voice Markett, il momento di chiusura dove la musica fa il suo corso in modo super coinvolgente e canterino passando I microfoni alla platea, rendendola protagonista.“Quest’anno lo show sarà ancora più coinvolgente e innovativo rispetto a quello della scorsa stagione, inoltre siamo passati dalla provincia alla città dato l’enorme successo della scorsa stagione.Abbiamo scelto il Club Partenopeo per la sua grande potenzialità, mettendola a disposizione dell’intera città e di chi la ama veramente” - spiega l’event manager Giovanni Setola, art director del format.La nuova location che promuove la napoletanitàIl Club Partenopeo riapre le porte al suo pubblico e si trasforma puntando sull’essenza del proprio naming, composto dalle parole chiave Club: di respiro internazionale e associabile ad eventi, musica, intrattenimento e Partenopeo: tradizionale ma intrisa di storia, cultura, passione e solarità.L’obiettivo di questa stagione e potenziare gli aspetti positivi del clubbing partenopeo promuovendo ancora una volta eventi musicali di qualità, sana aggregazione e, soprattutto, promozione del brand “partenopeo”, ovvero Napoli e le sue innumerevoli bellezze e aspetti positivi.Il club proporrà alle associazioni e movimenti che lavorano per promuovere e tutelare la napoletanità di usufruire del club per diffondere le proprie iniziative, esponendo materiale informativo e spiegando al pubblico, prima degli eventi, il proprio operato attraverso interventi o presentazioni digitali.Guarda il video spot del format sulla pagina fb MarkettQuando: Sabato 20 ottobre ore 23:30Dove: Club Partenopeo Via Coroglio 144, Bagnoli- Napoli