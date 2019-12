Una luce speciale proveniva dallo storico Palazzo Caracciolo di Torella in occasione del Christmas Fur Show, l'evento promosso nello show-room di Sherì a cui in tantissimi hanno partecipato ammirando le creazioni made in Italy ideate dall’estro di Oreste Cincini. In questo ambiente futuristico tra pilastri e mattoni a vista erano esposti importanti capi di zibellino, giacche di cincillà con e senza cappuccio in diverse varianti colore, tantissimi modelli di visone come gilet, giacche e cappotti con e senza cappuccio proposti in diverse colorazioni , altrettanti modelli di volpe disponibili in diverse lavorazioni e colori. Scarpe con rifiniture in visone, dai sandali al décolleté, alle ciabatte fino agli stivali.



Grande spazio anche agli abbinamenti lana e pelliccia con cappotti e mantelle in cashmere e lana rifiniti con guarnizioni in pelliccia. Tra gli accessori, le borse declinate in vari modelli e colori, pochette-marsupio, shopper, secchielli e handbags. Tra i best seller, il cappuccio-scaldacollo in lana bordato in pelliccia disponibili in 10 varianti di colore.

Idee regalo per lei e per lui, tra cui cappotti in cachemire, giacche in lana e seta o in pelle, must have i montoni della nuova collezione OC Studio, da spuntare nella propria wish list for Christmas.

Al centro dell’evento e sulle note di Pon de Replay di Rihanna, la sfilata della collezione Fall Winter 2019/20 caratterizzata da capi esclusivi e pezzi unici del brand che vanta un’esperienza trentennale nel settore della pellicceria italiana portando con sé l’eredità della storica tradizione partenopea legata al nome della famiglia Cincini.

Un evento, coordinato da Mila Gambardella di Le Mille Me Communication insieme alle hostess con acconciature a cura di SATY parrucchiere e make up di Roberta Pisa, il cui successo è dipeso anche dall’atmosfera di festa grazie anche alla selezione musicale del dj set Fabio Cincini dove gli ospiti hanno posato per le foto di Romolo Pizi degustando bollicine servite dal Matteo di Stasio da accompagnare alle proposte sfiziose di 16 Libbre.

Tra gli ospiti, l’attrice Marjo Berasategui, Alessandra Cappiello, Edoardo Trotta e Cristiana Galli, Lucio Giordano e Maria Teresa Ferrari, Riccardo e Tiziana Di Gennaro, Antonio e Martina Gallotti, Tonia Tramontano, Nicole Vitelli, Andrea Aversa e Sveva Scalvenzi, Marco Cerrone e Sofia Thomaidou, Eleonora Ruffo, Elena Bocciardo, Marco GUarracino e Stefania Persico, Gabriella Persico, Giuseppe Monarca e Francesca Fiorentino, Luca e Alessandra Maione, Marco e Annalisa Dello Russo, Mirko e Germana, Pierluigi Nobile, Ciro e Giulia Polverino, Sefano e Ingrid De Falco, Valerio e Annachiara Campobasso, Carlo Andrea e Tullia Iavazzo, Pina Gentile e Kikka Misso Gentile, Stefania Sorace, Giosuè di Fulco, Diego di Flora, Paola Maione, Elisabetta del Guercio, Antonella Esposito, Viviana Racconto, Luciana Fiorillo, Claudia Catapano, Daria di Bellucci, Bianca Annecchino, Fulvio de Simone, Maurizia Mauriello, Fiorenza Serra, Brunella Grimaldi, Silvia Crucioli, Patti Spasiano.

