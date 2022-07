“Festa d’Estate”, il party dei commercialisti napoletani chiude la stagione lavorativa

All’Ammot Cafè di Varcaturo oltre mille dottori commercialisti di Napoli nord si sono ritrovati per la consueta “Festa d’Estate”. A fare gli onori di casa il presidente Francesco Matacena insieme al direttivo del consiglio dell’ordine. Al calar del sole, un’atmosfera suggestiva, ha accolto gli invitati che a bordo piscina hanno potuto godere della brezza marina. «Torna dopo due anni di fermo obbligato la festa dei commercialisti - ha detto il presidente Matacena, manifestando la sua soddisfazione - ma i professionisti non hanno mai smesso di sostenere i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione durante il durissimo periodo che con fatica cerchiamo di buttarci alle spalle. L’iniziativa - ha puntualizzato - totalmente organizzata grazie al contributo degli sponsor, non ha gravato sulle casse dell’ordine e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della serata, oltre ai numerosi rappresentanti mondo delle istituzioni e delle autorità civili e militari che si sono uniti a noi. Il nostro intento - ha concluso - è quello di azionare tutte le leve giuste per consentire alle eccellenze del territorio di dare lustro alla nostra categoria, unita e coesa».

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Nino D'Angelo apre “E...state al Negombo”, concerti e... LO SPETTACOLO Napoli, «Il cubo magico» in scena sabato e domenica al... L'EVENTO Alessandro Siani arriva a sorpresa al SummerFest per omaggiare...

Il tema della festa è stato ribadito da Angelo Capone, consigliere-segretario dell’ordine che ha precisato: «Vogliamo dimenticare le pagine buie dell’ultimo biennio, dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. La nostra categoria, che è il cuore pulsante dell’economia del paese, deve contribuire a creare le condizioni per un futuro sempre più roseo». Il consigliere-tesoriere Sandro Fontana, che si è unito al coro dei ringraziamenti a favore degli sponsor, nell’augurare buone vacanze ai colleghi ha dato appuntamento a settembre con nuovi eventi e iniziative che sono un’occasione per rilanciare il ruolo dei commercialisti sia a livello nazionale che territoriale.