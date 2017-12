Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 11:13

Festa di compleanno allo S'Move di Chiaia per Palma Sopito.L'editore di #3D ha scelto infatti uno dei locali simbolo del quartiere per testimoniare la voglia di riscatto di un'area, quella dei baretti, in cui si sono recentemente registrati fatti di cronaca non sempre positivi.A tal fine ha invitato allora molti dei suoi amici più cari per un brindisi spensierato e che ha visto protagonisti anche Bruno Caruso, Enzo Agliardi, Gennaro D'Elia, Vincenzo Caputo, Antonia Oliva, Roberto Goretti, Tiziana Astuto, Donatella Liguori, Davide Milone, Lorenzo Crea, Sandro Tramontano, Emma Di Lorenzo, Gabriella Galbiati, Francesco Cotroneo, Nino Lettieri, Antonello Della Mura, Mario Zifarelli, Claudio Andreano e tanti altri.