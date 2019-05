Compleanno al teatro Posillipo con body paint e gran revival

Lunedì 20 Maggio 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 18:32

Tutte in bianco, una ballerina in tutù, un angelo, una ginnasta, una sposina e un'infermiera, salutavano e accoglievano gli ospiti della serata «White Birthday» poche sere fa al Teatro Posillipo.In look cruise bianco e blu ha celebrato l'arrivo dei sessanta il dottor Vincenzo Abate: «Voglio festeggiare questa nuova decade in famiglia in nome dell'amore e l'amicizia, ma sempre con ironia e spirito conviviale».E così le sue amiche Federica e Lorenza Marchetti hanno ideato e inscenato un party colorito e un po' folle in omaggio all'estro e lo spirito viveur del medico italo-americano: dal body painting alle delizie per il palato, i cocktail, i glitter, le bollicine non stop e un'emozionante video proiezione con le immagini di una vita tra amici e familiari, in primis le figlie Lorenza e Valeria. A far rivivere l'euforia e gli entusiasmi di quegli anni le playlist sempreverdi di Nika Del Barone dj. Un continuo di abbracci, dediche, istantanee e selfie fino al clou degli auguri, cantati all'unisono da tutti gli amici: Tiziana Del Prete, Annie Papa, Filippo Boccoli, Cinzia Salerno, Mauro Ambrosio, Silvia Falanga, Mimmo Rocco, Annapaola Manfredonia, Vincenzo Bellomia, Silvia Crucioli, Daniela Sabella, Mario Mascolo, Paola Vivaldi, Roberto Mantovano, Federica Artiano, Stefania Amirante, Paolo Lubrano, Vicky Parker e tanti altri.