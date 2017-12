Compleanno all'orientale per la dermatologa a Palazzo Partanna

Venerdì 29 Dicembre 2017, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata da Mille e Una Notte a Palazzo Partanna per Gabriella Fabbrocini Pallotta d’Acquapendente, che ha brindato nella casa di famiglia con 500 amici tra lanterne e candele dorate, tappeti e panorami orientali.Un compleanno fuori dal comune per la dermatologa napoletana, i cui ospiti sono stati accolti prima da un intrigante mangiafuoco e quindi da un sassofonista in turbante che li ha introdotti nelle sale dove c’erano narghilè, fachiri ed una cena orientale curata da Carlo Tamasco con show a sopresa di danza del ventre, coordinato da Valentina Russo con le «odalische» Enrica Ruosi, Maria De Giovanni, Gabriella De Bellis. Elegantissimo in stile persiano il marito Fabrizio Pallotta così come Raffaele Calabrò, Giovanni Betta ed Alberto Carotenuto, Erica De Martino, Renata Picone, Virginia e Rosi Numeroso, Francesco De Giovanni, Rosa Ariviello, Carla Della Corte e Luigi Angrisani, Pino Ciotola, Iaia e Mauro Caputo, Pierluigi Vitelli, Mario e Francesca Mattioli, Annalisa Tirri, Valentina Puca, Paola Signorini, Cristina e Carlo Sersale, Roberta Costa Buccino Grimaldi, Luca e Giovanna Moschini. Una serata imperdibile che ha visto protagonisti anche Anna ed Angelo Manna, Luisa e Simone Maurea, Titti Abete, Simona Creazzola, Edoardo ed Anita Errico, Toto e Teresa Naldi, Francesco e Mimmo Tuccillo, Niki e Flaminia Salzano, Francesco e Rossella Acquaviva e tanti altri che hanno aspettato con Gabriella il momento delle candeline, spente con i figli Raffaele ed Alfredo Pallotta.