Compleanno partenopeo in trasferta: candeline sotto il Campanile di Giotto

«Stavolta tutti in weekend a Firenze!», recitava il whatsapp d’invito cheaveva inviato ai suoi amici per festeggiare un compleanno fuori porta.Come ogni anno infatti l’imprenditrice partenopea, conduttrice del Jorudan sushi di via Tasso, convoca la famiglia e gli amici più intimi ad “una tre giorni” (come ama definirla) in giro per lo Stivale.Così nel weekend appena trascorso ha radunato a Firenze da Napoli, Roma e dal lago di Como un folto gruppo di ospiti, che si sono immersi nella città del giglio tra Ponte Vecchio e Santa Croce, gli Uffizi o il Duomo e il Battistero di San Giovanni. Un lungo aperitivo di benvenuto e poi un’escursione appena fuori città per degustare al Castello di Nipozzano dei Marchesi Frescobaldi i loro nobili Chianti e a sera tutti a cena da Antinori con la tradizione toscana e la bistecca più celebre d’Italia abbinata a un impareggiabile Brunello. Il dopocena e le candeline sono state scandite dagli auguri corali di tutti: papà Francesco e mamma Anna, il piccolo Francesco Jr e le sorelle Francesca e Federica coi consorti Teodoro Ambrosio e Lorenzo Capobianco, poi Stella Giannicola, Vicky Parker, Marianna Bacio e Stefano Pellandini, Emanuela Russo, Tina Panariello, Lisa Adamo e Roberto Bernasconi, Martina Mattera, Francesca Romana Paciaroni, Andrea De Rosa e Valeria Ruggiero. Il suo saluto finale: «desiderio per l’anno venturo? con i miei amici di sempre in un luna-park lontano e fantastico!»