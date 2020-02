Compleanno in rosso San Valentino all'Agorà Morelli

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Almeno un accento di rosso San Valentino» suggeriva agli ospitinell’invito alla sua festa per celebrare trentott’anni all’Agorà Morelli di Chiaia nel weekend appena trascorso, dedicato agli innamorati. E come poteva intitolarsi se non «Love Party»? Così una galleria di cuori per gl’invitati, uno show di ballerini in porpora e due trampolieri vestiti da Cupido, mentre per tutta notte scorrevano su mega schermo le immagini di baci celebri e quelle dell’amore secondo la dottoressa Carcuro.Atmosfera luminosa ed euforica nella soirée gremita e perfettamente organizzata dacon l’animazione di, mentre a orchestrare musica e dance ha provvedutocol live della Easy Chic Orchestra e la voce diDavanti alla torta di cuori e puttini il clou con il “sì” tra la festeggiata in kimono candido di Rubinacci e il compagno, il professor, in smoking bianco: coriandoli rubino e applausi da tutti i presenti, prima la famigliae tanti ancora.