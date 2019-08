Ischia, grande festa al Coquille per l'onomastico di Lorenzo Crea

Domenica 11 Agosto 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 17:58

Grande Festa al Coquille per l’onomastico di Lorenzo Crea.Il Giornalista napoletano, Direttore di Retenews24, ha chiamato a raccolta tutti gli amici e le amiche che stanno passando le vacanze sull’isola verde.E così il tam tam ha portato oltre 200 persone ad affollare l’elegante locale della Famiglia Lauro che sorge nel cuore della Piazzetta di Ischia.Un Party elegante curato nei minimi particolari da Angela con la collaborazione delle figlie Manuela e Monica Bottiglieri e la supervisione di Regina Di Meglio Direttrice del Coquille. Sulle note del bravissimo Valerio Sgarra si sono scatenati in pista alcuni degli amici storici di Lorenzo, fra cui Andrea e Alessia Parisi, Francesca e Cecilia Mattera, Alessandro Romano, Mario Triggiani Vittoria Capaccio Emanuela De Conciliis Michele Vinciguerra, Ilaria Migliaccio, Vicky Parker, Gianni Mele e Annarita Beltratti, Anna Cerrito, Dario Palmieri.Particolare menzione per Andrea Calise, 11 anni, accompagnato da Marianna Sasso un vero enfant prodige del pianoforte che ha entusiasmato i presenti con una esibizione davvero straordinaria. Con il solito garbo e la cura maniacale delle pubbliche relazioni il festeggiato, accolto i suoi ospiti insieme all’amico di sempre Marco Bottiglieri e al grande Fotografo Eugenio Blasio che ha scattato i momenti migliori dell’evento coadiuvato dallo staff di “IschiaCity” (la rivista di Riccardo Sepe Visconti e Cecilia d’Ambrosio).L’occasione, infatti, è stata propizia per presentare il progetto di Aenaria Communication una nuova realtà nel campo della comunicazione, fortemente voluta da Bottiglieri insieme a un gruppo di professionisti del settore (fra cui Franco Cavallaro) che si propone di valorizzare tutto il meglio del nostro territorio con una interlocuzione serrata con le istituzioni e le imprese.Non è un caso se fra i numerosi presenti si sono visti l’Europarlamentare Giosi Ferrandino, la Consigliera Comunale di Ischia Carmen Criscuolo, il Vice Sindaco di Casamicciola Peppe Silvitelli, il Presidente del Consorzio degli Operatori Turistici Ermando Mennella, l’Ad di Alilauro e padrona di casa Mariaceleste Lauro, il commercialista Gerardo Sorrentino, la scrittrice Elvira Frojo, il giornalista Vincenzo Manfredi, gli operatori culturali Lisa Divina e Graziano Petrucci, gli Imprenditori Enrico Buono (Patron di TeleIschia) Gianni Donzelli, Tiziana Astuto, Salvatore Altezza, Daniela Turrà e Dario Giordano, la stilista Maria Riccio, l’agente di Moda Titti Petrucci, e i Dottori Giuseppe Femiani e Pasquale Marigliano e la cantante Keeniatta una autentica star della musica afro americana reduce dal successo Tv di “All Together Now”.Particolarmente emozionato, anche grazie alla inaspettata presenza della sorella Monica, Crea ha fatto un breve discorso sottolineando l’importanza del fare rete fra tutti coloro che vogliono il riscatto di Napoli e di Ischia e soprattutto sul valore dello stare insieme che tanto aiuta nei momenti difficili della vita.Una serata davvero ben riuscita dove tutti si sono sentiti a casa in attesa di esprimere ciascuno i propri desideri alle stelle cadenti..