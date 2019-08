Ischia: corteo di barche, piatti e posateria in oro massiccio per il si di Gianluca e Stefania

Domenica 4 Agosto 2019, 14:34

La sposa che indossa uno sfarzoso abito rosso e che assieme a 10 damigelle scivola in barca sul mare della baia di Cartaromana seguita da un corteo di festoso di imbarcazioni. Piatti e posate in oro massiccio, lo spettacolare gioco di luci sul mare e più di cento ospiti vip provenienti dell'Umbria e da Roma. Ha finito col catalizzare l'interesse di tanti ischitani e turisti il matrimonio da favola che è stato celebrato ieri al Castello Aragonese. Ed ha scelto dunque una delle più esclusive location dell'isola d'Ischia, per le loro bollicine imperiali e la torta nunziale a cinque piani, la coppia di noti esponenti della Perugia bene: il rampante avvocato Gianluca Colonni e la famosa scultrice Stefania Vichi, entrambi rampolli di importanti e facoltose famiglie dell'Umbria che conta. Parenti ed amici degli sposi hanno trascorso una giornata indimenticabile fra le bellezze di Ischia Ponte e le meraviglie della baia di Cartaromana. Il rito civile si è svolto al Castello Aragonese m asolo verso l’imbrunire per regalare ai partecipanti lo stupendo tramonto che si può ammirare dalla sommità della antica cittadella fortificata. Poi con un corteo di barche, i festeggiati assieme agli oltre 120 fra parenti e amici, si sono spostati dal Castello all’altro lato della baia di Cartaromana, per il banchetto nunziale organizzato sulle terrazze a mare dello Strand Delfini. La serata è stata organizzata fin nei minimi particolari da una nota agenzia romana di wedding planning, con la collaborazione dell’ischitano Michele Mennella, che ha curato in particolare lo sfizioso menu mediterraneo preparato dal rinomato chef Peppe Fuoco e servito in tavola dallo staff di Gaetano Pezzella. La realizzazione dei giochi di luci che hanno arricchito ulteriormente la magia di una location che è fra le più belle dell’isola verde, sono stati affidati ad uno scenografo professionista. Ma ha colpito anche lo sfarzo con cui si è dato importanza anche ai dettagli. A parte le creazioni straordinarie realizzate con migliaia di fiori, a luccicare sulle tavole ricoperte da preziose tovaglie ricamate a mano, sono state piatti e posate in oro massiccio. Un vezzo questo, che giustifica anche il costo presuntivo di questo matrimonio che a quanto pare avrebbe sfiorato i 300mila euro di spesa.