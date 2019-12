Da Blunauta Natale è già arrivato (con la collezione Fall Winter)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito a gonfie vele il Natale di Chiaia, con le campanelle agitate da Babbo Natale in persona nello store Blunauta di Claudia Catapano a via Carducci «vestito a festa» con ogni genere di decorazione ed addobbo a cura dell’architetto Claudio Comito.Una scenografia allegra e luccicante per un happening magico e speciale come il Natale stesso, in cui i più piccoli sono stati ammaliati dal Babbo Natale in persona ed i più grandi dai dolcetti a tema e gli aperitivi deluxe serviti in coppe diverse a seconda del drink.Abbinamento vincente con finale in bellezza: la sfilata della collezione Fall Winter 2019/20 in cui i velluti si alternavano a sete, caban a cappotti boysh, chemise a tailleur, pantaloni e gonne di ogni colore con tanti accessori must have. Special guests, l’attrice Miriam Candurro arrivata insieme ai figli con tanto di letterine da consegnare a Babbo Natale, e l’attrice Marjo Berasategui nonché tanti amici tra cui Merido Pignone, Olimpia e Antonello Malet, Patrizia Santangelo, Lilli De Lutio, Paola Greco, GIovannella e Francesca Paone, Nico Ricciardi, Paola Iavazzo, Roberta Sacchi, Brunella Masecchia, Lorenza Marchetti, Anna Paola Palumbo, Maria d’Urzo, Irene Iacovella, Veronica Dubbio, Fabrizia Gangemi, Carlo de Benedictis, Ludovica Gagliardi, Marina Martino, Chiara Minoja, Chicca Palombo, Davide Garganese, Maurizia Mauriello.