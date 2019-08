Dai tetti di Chiaia il live delle Pipers per i 40 di Tiziana Russo

Venerdì 2 Agosto 2019, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Imagine”, “Eppur mi son scordato di te”, “Light my fire” e “Ma che freddo fa”: solo qualcuna delle hit che l’altra sera le favolose Pipers, pop band tutta femminile e cento per cento partenopea, hanno suonato e cantato nel cuore di Chiaia sull’attico open air di Tiziana Russo in occasione del suo party di 40 anni.«Sul tetto che scotta» titolava il whatsapp che invitava cento ospiti al lungo aperitivo col tramonto prima e le stelle poi, davanti alla cupola di San Francesco e la collina di Pizzofalcone. A pochi giorni dalle partenze e le vacanze di agosto, tutti in terrazza con la giusta tintarella e una mise leggera o elegante per ascoltare e ballare con dj Sima e il live delle sei vulcaniche vocalist Giulia Cangiano, Tiziana Salvati, Margherita Di Giglio, Paola Taranto, Claudia Piscione e Marisa Savaglia, in una parola le Pipers.Lume di candela, il chiaro di luna, le luci lontane della città e una flute di bollicine ricreavano la perfetta atmosfera tra relax e ristoro coi piatti della tradizione nostrana e le delizie della pasticceria napoletana, secondo l’idea del consorte Giovanni Cecere e la bella padrona di casa, ex mannequin e oggi avvocato di rango.Familiari e amici dal cinema e il teatro, la radio e la musica, l’imprenditoria e l’amministrazione per applaudire e brindare a mezzanotte col coro di auguri e le candeline sulla torta di piani a fiori rosa e bianca: Paola Taranto, nipote dell’indimenticato Nino, Alfredo e Valeria Fonzone Caccese, viticultori blasonati, il dottor Vincenzo Mormile, commissario dell’Istituto Martuscelli, Carlo Bianco, Barbara Quisisano, Alessandro Cannavale, produttore cinematografico, Alice Palestino, Paolo Pagliara, Fabiana Sera, voce di Radio Marte, Doddi Tammaro, Manuela e Carlo Criscuolo, il regista Sandro Dionisio, Luigi Russo e Francesca Lombardi, Manuela Vacca, Achille Spadea Pandolfi e tanti altri.