«Dillo con un Fiore»: un happy happening per colorare Chiaia

C’era bisogno di colore, gioia, amore e positività e Le Zirre Napoli ha tentato di convogliarli insieme in un happy happening con l’evento «Dillo con un Fiore». Gli ospiti di via Cavallerizza hanno varcato quindi la soglia del coloratissimo store dove spiccavano su vetrine fiori sospesi abbinati alle tinte dei taffetà e delle sete tra i tessuti must targati Le Zirre. Ad accoglierli delle muse della Primavera del team Le Mille Me Communication vestite in total outfit Le Zirre con scenografici frontini realizzati ad arte con delicati fiori di stagione per assistere all’interno allo sbocciare di tante proposte dall’abbigliamento alle borse.

La collezione Bam Bam ha colpito per la sua forte carica espressiva declinata in maxi e mini bags; su tutte, la presentazione di alcune borse mare assolutamente da avere per la stagione Summer 2022: la Lip Bicolor Frangia, una shopping super capiente con bordi a contrasto colorati in raffia con manici a spalla o a braccio. E la Maxi Bag Lampo Riga con tracolla assolutamente da avere nelle sue iconiche nuances fluo in tessuto taffetà. Colori e tessuti dunque protagonisti della ricercata forma di comunicazione del brand che si distingue per il #fattoanapolidanapoletani.

Tanti gli amici intervenuti tra cui anche volti noti come Gino Rivieccio, Patrizio Rispo, Amedeo Goria, Nunzia Schiano, Maria Mazza, Maurizio Aiello, Stefano Piccirillo, Pippo Pelo che si sono soffermati tra bollicine ed assaggini di pasta fritta di Cento Gradi con Valeria Minervini, Emanuela D’Amore, Annalisa Ascione, Lina Bianconcini, Erminia Mazzoni, Rossella Chiacchio, Giuliana Lomonaco, Edda Crispo, Paola Morra, Roberta Buccino Grimaldi, Pina Gagliardi, Giordana De Cesare, Francesca Padula, Simona Bossa, Marina Granata, Irene Iacovella, Gianna Mancino, Chiara Sarluca, Patrizia Martinelli, Ouiza Hadji, Veronica Dubbio.

L'happening rinetrava nel circuito di Chiaia District, in collaborazione con Confcommercio, ed è stato coadiuvato dalla Passepartout di Carla Travierso, Francesca Frendo e Veronica Maya e dalla giovane pierre Fabrizia Amato.