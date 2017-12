Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una collezione interamente dedicata alle festività per Carla G., che ha brindato con le trend addicted più affezionate con un raffinato cocktail e dj set nello store di via Merliani a Napoli, presso la boutique che è diventata di proprietà aziendale.Praticità, comodità, eleganza e innovazione ma, al tempo stesso, la possibilità di sognare per la nuova serie di abiti ed accessori made in Italy presentati nel corso dell'happening organizzato in collaborazione con la PL di Fabio Ummarino ed animato dai dj set di Alex Romeo. Accolti da Lorenzo Franco, si sono infatti avvicendati nella boutique anche Marzia Affede, Giuliano Coppola, Paola e Giuseppe Ciuoffo, Katia Spiezio, Dario Vista, Lula Carratelli, Sergio Arpino, Rosario Olivieri, Marco Perricone,Giovanna Coppola, Federica Liviera Zugiani, Valentina Polito Boccieri, Daniela Delicato, Daniela Lampognana, Milena Miranda, Francesca Ummarino e tanti altri appassionati di moda e tendenze della città.