Lunedì 13 Agosto 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 21:17

Metti una sera di luna piena un posto incantevole come Il Pirata, sulla lingua di terra che scende da Praiano, ed un compleanno come quello di Fabrizio Pallotta d'Acquapendente con un gruppo di amici affiatati.Il risultato è garantito: una serata magica, come quella trascorsa a ridere e ballare sulle hit selezionate per l'occasione da un dj d'eccezione quale il primogenito di Gabriella Fabbrocini e Fabrizio, Raffaele Pallotta, o cantare insieme allo chansonnier Nino Allocca e la bella voce di Rosaria Amuro Cuomo.Un mix perfetto che ha fatto scatenare gli ospiti arrivati in loco con una romantica navetta via mare, come nel caso di Paolo Salvatori, Gabriella e Luca Ramaglia, Carla Della Corte, Renata Picone, Andrea Pane, Rosita Puca e Mimmo tuccillo, Paola Abbamonte, Cristina e Carlo Sersale, Gabriele Gava ed Alba.E chi non è riuscito a venire da mare non si è perso d'animo ma anzi ha raggiunto la comitiva con un pulmino di gruppo, come Antonella e Francesco Tuccillo, Pierpaolo e Giuliana Cirillo, Fabrizio Basilone, Simona Lanzillo, Roberta e Paolo Vosa, Pino ed Annantonia Ciotola, Giuseppe Di Palma, Orazio De Bernardo e tanti altri accolti dalle prelbatezze della padrona di casa Vera.Una serata imperdibile per gli habitué di casa Fabbrocini - Pallotta, a partire da Flaminia e Niki Salzano De Luna per continuare con Renata Piccinino ed Emanuela Capaldo, Paki e Francesca Manganiello, Massimo e Gabriella Fontana, Marcello e Lia Napolitano e naturalemnte il più giovane ed agguerrito della serata : Dedo Pallotta, giovanissimo ma già protagonista indiscusso delle notti napoletane, come da tradizione di famiglia.