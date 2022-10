Donatella Versace sceglie di nuovo Napoli: riapre il flagship in via Calabritto

Torna in terra partenopea la maison dell’indimenticato Gianni Versace e dopo tanti anni in via Calabritto il flagship store più patinato e trasversale della moda internazionale riapre in via Filangieri.

Il brand nero-oro e multicolor, oggi magistralmente condotto dalla blondie evergreen Donatella, riprende a illuminare le strade dello shopping di lusso della nostra città.

Le iconiche greche, nate negli anni ’80 dalle collaborazioni col teatro di Bèjart, riappaiono nelle vetrine di Chiaia tra le architetture del nuovo monomarca e la collezione fall winter 2022, che è stata presentata per il vernissage al pubblico delle signore napoletane e campane.

Una playlist deep & lounge redatta da Marco Morelli, delizie in punta di dita e flute di bollicine per gli ospiti che hanno gremito le sale, accolti da una rappresentanza dell’head team milanese e da Giuseppe Giubilo store manager di Napoli: gli attori Giacomo Giorgio e Ludovica Coscione, Federica Marchetti, Cetty Saetta e Alessandra Rubinacci, Alessandra Stentardo, Guido Grillo e Daniela Vallesi, Antonia Moschini, Rosaria Caiazzo, Ivan Papoff, Francesco Pedone, Stefania Ramirez, Daniela Giordano, Donatella Cagnazzo, Maurizia Morziello e tante altre.