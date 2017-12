Donne per Napoli e tanti amici al Teatro Posillipo per il party Carpisa

Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di settecento amici per la festa di Natale organizzata da Lello Carlino, patron di Carpisa, al Teatro Posillipo.Una serata nel segno dell’allegria, come sempre quando a firmare l’invito è il dinamico presidente del brand, ma anche delle iniziative «in rosa» legate al mondo dello sport degli anni passati, tra cui il calendario contro la violenza sulle donne che ha visto protagoniste le ragazze della squadra di calcio femminile. Sul palco della discoteca posillipina sono salite allora per una volta giornaliste, scienziate e modelle insignite del premio «Donne per Napoli Carpisa Yamamay» istituito tre anni fa con Italo Palmieri, direttore generale della società sportiva, e Lorenzo Crea.E’ il caso di Conchita Sannino, Maria Luisa Cocozza, Antonella Di Pietro, Loredana Puca, Gabriella Giglio Manieri, Ines Trocchia, Rossella Gregorio, Greta Zuccoli ed Angela Lyimo, chiamate sul palco da Susanna Petrone e Pier Paolo Petino e tornate a casa con una tartaruga ricordo e gli applausi dei tantissimi che si sono trattenuti quindi per il party diretto da Emilio Villano con la partecipazione di due special guest come il dj Marco Piccolo in console e la Raoul & Swing Orchestra che si è esibita dal vivo con le hit di tutti i tempi.Una serata in allegria che ha visto protagonista anche il team dell’evento di Natale più seguito, «Il piccolo Regno Incantato» ovvero una fiaba dal vivo che si tiene tutti i giorni nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore.