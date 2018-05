Dopolavoro dance: ecco l'aperitivo prolongèe da Restaqmmè

Domenica 20 Maggio 2018, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente anche in città la primavera si fa sentire e vedere: colori e leggerezza nelle vetrine, le temperature si fanno gentili e più godibili. Sin da tardo pomeriggio inizia la movida di aperitivi e cene openair ed ecco un’idea per aprire con brio l’intrattenimento del weekend: al termine di una giornata di lavoro in ufficio o in giro per shopping l’ideale è darsi appuntamento al solito bar per un drink e un assaggio in totale relax, meglio se in compagnia di quel dj che tanto ci piace. Ci hanno pensato quelli del Restaqmmè che organizzano un divertente cocktail prolongèe versione one night a base di video e musica anni ’70-’80 coi finger gourmet più napoletani e gli elisir artigianali delle nostre terre, regia di Franco Scotto vee-jay e la chef Magdalena Buczynska.All’invito goloso e ballereccio non hanno resistito tanti amanti del dopolavoro creativo e cultori del convivio musicale. In meno di un’ora prima di cena han gremito il localino di Genny Parlati in quel di via Partenope all’invito «sù il calice» con un passetto coreografato e un selfie di gruppo: Gabriella D’Amato, Stefania Ricci, Ale e Chicca Fusco, Tommaso Luongo, Roselì Katibe, Carlo Guardascione, Ana Brunette, Antonio Coviello, Rossella Frendo, Vincenzo Onorato, Giosy Camardella, Enzo e Anna Piccirillo, Anna Maria Ziccardi, Mario Fuduli, Fabrizia Lonardi, Vincenzo Mormile, Salvatore e Pina Capparelli, Teresa Preziuso, Danila Lama, Giova Mirabella e Marila Marfella.