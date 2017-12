Doppio brindisi da Franco Manna: per il Natale e per la pizza Unesco

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 12:31

Oltre 250 ospiti per il tradizionale brindisi di fine anno di Rossopomodoro, organizzato a casa sua dal presidente e fondatore del brand Franco Manna con l'entusiasmo di sempre e forse anche di più, visto che il 2017 si è chiuso davvero con i fuochi d’artificio per Napoli e per il suo piatto più rappresentativo: la pizza.«Il 7 dicembre, giusto in tempo per l’Immacolata, l’albero di Natale ed il presepe - ha spiegato Manna ai suoi amici- abbiamo ricevuto la notizia più bella: l’arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un motivo in più per fare festa. Un regalo che ci siamo guadagnati e di cui dobbiamo ringraziare Alfonso Pecoraro Scanio che ha realizzato una tessitura perfetta con un’azione politica che è quella che ci piace».Ed i sei calici del brindisi da più di dieci anni sono sempre gli stessi: Franco Manna, la moglie Stefania Saraniti Pirello, Pippo Montella, Roberto Imperatrice, Clelia Martino e Antonio Sorrentino avviano i festeggiamenti con un rito scaramantico che si ripete puntualmente ogni anno.Calici in alto allora anche per il riconoscimento Unesco, che arriva anche grazie a Rossopomodoro e Mulino Caputo, con Antimo Caputo che insieme all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani presieduta da Sergio Miccù ha supportato materialmente la raccolta delle firme che ha superato poi il traguardo dei 2 milioni di consensi.Una festa di famiglia allargata insomma: oltre ai figli del padrone di casa Jacopo, Niccolò e Giordana, Giò Giò per gli amici, ed il papà 96enne Antonio non poetvano mancare la moglie di Pippo Montella, Rossella Golia, con i figli Fabiana e Marco, e Roberto Imperatrice con la moglie Monica Gargiulo nonché i collaboratori di sempre Clelia Martino, manager da 25 anni nel gruppo Sebeto, Anna Caracciolo responsabile Amministrazione e Finanza, gli executive chef Antonio Sorrentino, Enzo De Angelis, il gruppo Marketing Simone Natali, Giorgia Mele, Giuliana Castaldo, Valentina De Mari, Salvatore Scontrino e Giada Copersito, Massimo Passarelli e molti dei direttori degli oltre 150 ristoranti in Italia e all’estero.Una festa in allegria insomma cui hanno partecipato imprenditori, giornalisti , foodblogger e istituzioni come l’assessore comunale Alessandra Clemente nonché Lucio Pomicino, Vincenzo Pagano, Diego Paura, Giuseppe De Girolamo, Enzo Calabrese,Rosario Galeota, Cecilia D’Ambrosio, Dora Chiariello, Barbara Cufaro, Francesca Marino, Gennaro O Mast Da Pizza, Nadia Pedicino, Anna Capasso, Paolo Pecora, Gabriele Gargano, Angelo Pisani. E ovviamente i pizzaioli capitanati da Gino Sorbillo con Teresa Iorio, la cui statuetta è nel presepe di Marco Ferrigno, Davide Civitiello, Diego e Adriana Viola con la gradita partecipazione di Assunta Pacifico (A figlia do’ Marinar) e tanti altri che si sono fermati quindi a brindare e cantare sulle note dei brani natalizi della New Band Amici della Musica per festeggiare un anno di cibo e successi nel segno dell’amicizia.