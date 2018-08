Drink al tramonto a Formentera: ecco i più cool dell'estate 2018

Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:00

Non c'è estate senza un bacio, o senza una foto sulla panca del Beso Beach, il chiringuito più in voga di Formentera, fondato da Miguel Sancho, Rafa Viar, Angie López e Andrés García Prado nel 2012 sulla spiaggia di Illetes e subito divenuto una delle mete preferite delle star internazionali in transito alle Baleari.Un’atmosfera total relax da piedi nella sabbia, com’è del resto nello stile dell’isola, con un bar dedicato solo ai mojito, che ha conquistato anche Mariah Carey, Pocho Lavezzi, David Guetta, Alejandro Sanz e tanti altri come il cantante Seal, che qui ha presentato in anteprima mondiale il suo ultimo brano.Ma le tappe per gli appassionati del tramonto sulla isla non sono certo poche, soprattutto se si è in vena di vip watching, nel qual caso una delle mete più sicure è senza dubbio Es Molí de Sal, dove tra le mura di un vecchio mulino delle saline, con una vista che spazia dal Porto de la Savina alla fine della spiaggia di Illetas, è facile imbattersi in Federica Nargi ed Alessandro Matri, Chiara Ferragni e Fedez, Gianluca Vacchi, Paola Romeo, Paolo Bonolis, i fratelli Inzaghi, Cristiano Ronaldo.Decisamente più easy, invece, l’aperitivo allo storico Piratabus sulla Playa de Mitjorn, tra le dune del chilometro 11. Qui più di quarant'anni fa due hippies tedeschi aprirono il primo bar sulla spiaggia allestendo il bancone dentro un vecchio autobus.Nel corso degli anni Settanta sono passati a bere un drink fronte mare personaggi del calibro di Bob Dylan, King Crimson, Wolf Biermann, Chris Rea e i Pink Floyd, decisi ad ordinare “una cervecita San Miguel” ghiacciata e un piatto di tapas, esattamente come fanno oggi i tantissimi napoletani in vacanza sull’isola.Poco più in là, il chiosco del Lucky gestito da ragazzi bolognesi approdati sull'isola più di quindici anni fa che ogni giorno propongono i loro mojito con cetriolo servito in caraffe da un litro, da sorseggiare seduti sul pareo stesi sulla sabbia tra musica lounge e qualche scarica di AC/DC.