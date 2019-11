Duel Club, arrivano in consolle Axel Boman e Jack Master poi live di Lazza

Venerdì 29 novembre torna l’appuntamento con Zapping Tv, un vero e proprio programma televisivo, che coinvolge i clienti prima, durante e dopo lo spettacolo: “Ciao Zapping: Single vs Fidanzati”. Dopo la vittoria, a sorpresa, della Musica Italiana contro la Musica Neomelodica nella scorsa puntata, questa volta, si andranno a sfidare due mondi agli antipodi. Gli ospiti divisi a seconda della categoria appartenente affronteranno sfide, quiz e giochi. Il punteggio derivato dalle loro abilità e il voto del pubblico tramite Ig Stories, determinerà la categoria vincitrice.



Sabato 30 Novembre, lo svedese Axel Boman, sarà in consolle a partire dalle ore 23,30.



Laureato alla Red Bull Music Academy, pubblica il suo EP Purple Drank per l'etichetta Pampa di DJ Koze e sognava un futuro prospero. Ad oggi a livello internazionale è uno dei Dj più richiesti nelle serate e nei festival house, oltre ad apparire su numerose copertine.



Lo Studio Barnhus, è l’etichetta co - owner che ha permesso a Boman di arrivare a questi livelli, in quanto è molto stimata nell’ambiente musicale, difatti cura molti altri artisti e ha investito sull’album di debutto di Axel: Family Vacation del 2013.



Nel 2015, dà un contributo alla Pampa Records con 1979 / Nokturn, che è stata ben accolta su tutta la linea ed è stata anche nominata come traccia dell'anno da Gilles Peterson.



Alex Boman partecipa a numerosi progetti, uno degli ultimi è Volym 1, Man Tear, (con Petter), e il suo lavoro con Talabot: Talaboman. Il loro LP uscito nel 2017, The Night Land è trippy ma rappresenta la giusta coesione, un album che ha permesso di crescere entrambi e di superare alcuni limiti.



In questo stesso anno pubblica In the Dust of This Planet, una traccia che su Pampa, Axel dice:



"Nella mia musica recente la parte finale delle mie canzoni si allunga sempre di più. Più della metà della canzone è un finale esteso. Ho lo scopo di allungare quella fine fino a quando l'inizio è completamente cancellato e la fine diventa l'inizio; Una metafora della vita, dell'invecchiamento e della mia paura di morire. Penso che questa canzone sia un passo importante verso questo nuovo inizio."



Torna Nightmarket 80 il supermercato più famoso d’Italia che collaborerà con il brand di borse milanesi ‘Mia Bagʼ. Un party con un tema ‘Fashionistaʼ. Dress code? Indossare gli accessori più cool del proprio armadio.



La settimana successiva, vedrà Lazza con il Re Mida Tour, venerdì 6 dicembre dalle 21.30. Classe ‘94, si avvicina all’hip hop e poi sfocia nel trap. Sia nel primo album Zzala che nel nuovo lavoro, vanta di molte collaborazioni con grandi nomi della scena musicale hip - hop e rap italiana: Fabri Fibra, Emis Killa, Luchè, Salmo, Nitro e Ernia. Disco d’oro per i brani DDA e MOB, Porto Cervo, mentre platino con il singolo Lario. Il 1 marzo esce il secondo album, Re Mida, in prima posizione nella classifica FIMI.



A seguire la serata Zapping Tv con il format “Beata tra gli Uomini”, durante la serata, cinque concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo; mostrando le loro abilità, faranno del loro meglio per conquistare gli uomini.



Nella settimana successiva, si svolgeranno le votazioni tramite le Ig Stories che porteranno all’incoronazione della vincitrice il venerdì 6 dicembre.



Sabato 7 Dicembre Jack Master, DJ scozzese, a partire dalle ore 23,30 vi farà ballare con i suoi suoni ispirati sin dalla tenera età dal negozio di dischi Rubadub a Glasgow. Superfan del Detroit Techno e Prince. A 13 anni debutta con dj al Sub Club di Glasgow, senza pregiudizi riesce ad adattarsi a qualsiasi contesto, proprio per questo motivo collega e sperimenta vari stili apparentemente opposti o differenti creando un sound ritmato che istintivamente coinvolge il pubblico a ballare.



Da anni ospite di numerosi festival e clubs, fra le sue gemme spiccano le compilation per il Fabric di Londra e per la collana Dj Kicks del 2016, ha inoltre, firmato collaborazioni con Rustie, Hudson Mohawke e Jamie XX. Revill ha ricevuto il premio "Breakthrough DJ" al Best Of British Awards di DJ Magazine nel 2010.Dal 2014 è stato votato come miglior DJ e nella classifica dei 100 Top Dj.



Nightmarket 80 come da tradizione, inviterà i clienti, ad addobbare il club proprio come a casa propria. Una serata dedicata alla convivialità e alla condivisone del divertimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA