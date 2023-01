E a fine Feste… il compleanno della Befana!

A chiudere definitivamente il turbillon di party e celebrazioni di questa frenetica tornata di eventi delle Feste Natalizie, iniziati ai primi di Dicembre, ci ha pensato Stefania Quisisano, ex mannequin negli anni ’90 e fashion dealer oggi in uno dei maggiori studi di rappresentanza partenopei.

Proprio nel weekend della Befana ha scelto di organizzare a Villa Vittoria di via Petrarca il più animato brunch di compleanno “epifanico” con vista: complice husband Maurizio Marengo, a sorpresa per tutti e tutte una “calza musicale” e uno show di glitter e paillettes all’insegna della discomusic con tanto di photo booth intitolato “Discoring” in omaggio alla storica trasmissione tv di Boncompagni a fine anni 70.

Mirror ball fluttuanti e laser light con un tributo dance agli Abba o la Carrà e poi una memorabile performance di Freddie Mercury super sosia, mentre uno strepitoso viaggio revival 70, 80 e 90 in consolle è stato condotto da Raffaele Cimmino dj.

Look della Befana regina della festa: una t-shirt con la stampa di Queen Elizabeth, giacca e pants in paillettes con stivali metal fuxia. È così che ha accolto i 150 invitati che fino al pomeriggio le hanno tributato applausi, omaggi e …balli balli balli da capogiro: Giordana Marengo (la neo-attice protagonista de “La vita bugiarda degli adulti” su Netflix), Fulvia D’Angelo, Imma Ferraro, Mario Caruso, Rory De Angelis, Sissi Boccia, Antonio De Gennaro, Alessia Aito, Federica Ruggiero, Stefania De Rosa, Agostino Di Franco, Anna e Paolo Tanzilli, Alessandra Rubinacci, Lina Carcuro, Fabio Marengo, Maria Carmen Vitobello, Rosaria e Titti Esposito, Ettore Rossetta e Lia Rallo, Mimmo Esposito e Paola Verrazzo, Lorena Annunziata, Carmen Fabozzi, Simona Conturso, Gennaro Ambra, Emanuela Campo, Rosaria Caiazzo, Federica Gioffredi e tanti altri.