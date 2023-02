Edenlandia, «Il Circo della Notte» con il dance party di Ciro Limatola

No, non è un ballo in maschera: non è Carnevale!

È il Circo della Notte, lo spettacolo della musica e la dance, dei decibel e i lasershow, del glam e le divine, la magia dei carrozzoni e le performance.

Il ritorno dei dance party con un evento davvero singolare: quello di Ciro Limatola, clubber inossidabile e goliardico organizzatore della notte, che per il suo quarantesimo ha investito energie creative e budget in una kermesse che ha rimesso in scena la musica da ballare, l’animazione da palcoscenico e quella magia aggregante e coinvolgente che ha riportato “in pista” i cultori sempreverdi e le glorie del by night non solo partenopeo.

Al Teatro di Edenlandia poche notti fa mille amici lo hanno celebrato in una rievocazione circense ideata da Luca Sbarra aka Luca G, veterano del by night partenopeo e protagonista dei più storici club ibizenchi: un grande show tra stage e red carpet con citazioni da Fellini a Wim Wenders, da Bollywood a The Greatest Showman e la Grande Bellezza!

Qui giocolieri, mangiafuoco, clown, trampolieri, illusionisti o acrobati e qui influencer, showgirl e celebrity, come Giotto Calendoli, Aida Yespica, Raffo Marone, Checca Carbonaro, Luciana Monto, Riccardo Carile, Nuccio De Liberti, Geppino Graziani e tanti altri. Mentre fino all’alba i dj set di Mario Bianco, Gabriele Del Prete, Diego Amura, Gio Nardi, Carlo Carità, Vincenzo Paccone ed altri hanno assicurato la miglior somministrazione di deep & tech house.

«…Enjoy!»