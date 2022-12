Ester Gatta, party di Natale con Eles for Christmas Time

Dj set, champagne e delicatessen a forma di ali, il marchio di Eles, nato nel napoletano al suo decimo anno di attività: Ester Gatta, vulcanica fondatrice del brand, attrice (I Bastardi di Pizzofalcone per Raiuno, mentre a teatro Così parlò Bellavista, Troppo Napoletano e al cinema Il giorno più bello del mondo e Benvenuti in casa Esposito) e organizzatrice di eventi, decide di festeggiare così l'anniversario natalizio del brand nella sua città, Napoli, con il party nella sua boutique in via Carducci Eles for Christmas Time.

«Battete le ali verso la felicità, inseguendo i vostri sogni!», augura Gatta ai suoi ospiti, mentre alza in alto il calice.

Velluto, jersey, seta e cotone: tutti gli abiti griffati Eles, eleganti, casual o sportivi, sono pensati per ogni donna ed ogni uomo che ami sentirsi alla moda, ma senza rinunciare alla raffinatezza, da Verona a Milano, da Roma a Napoli. A partecipare al brindisi, oltre ai clienti abituali, le special guest: Veronica Maya, Federica Calemme, Miriam Candurro, Vincenzo Ferrara accanto a Carla Della Corte, Alessandra Stentardo, Maria Teresa Ferrari, Roberta Buccino Grimaldi, Iris Savastano, Patrizia Pecorella, Patrizia Docimo e Bianca Imbembo.

Alla musica, invece, il dj Stefano La Pegna, che ha accompagnato i clienti della boutique durante i loro acquisti, fino alla fine del giorno, coordinato insieme allo staff dal direttore Vincenzo Castaldo.