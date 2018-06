Fabio “Malammore” De Caro festeggia il compleanno a Ischia con Monica Sarnelli

Domenica 3 Giugno 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:14

La terrazza sul mare di Forio, la maxi torta ed il fuori onda canoro con la sua amica Monica Sarnelli. Fabio De Caro, da tempo innamorato di Ischia e della sua compagna - l'albergatrice Giorgia Del Deo - ha festeggiato i suoi 44 anni duettando a sorpresa con la Sarnelli, esibendo le sue doti canore in tre classici della canzone napoletana, per la gioia di amici e fan che sono accorsi in massa a Forio per fargli gli auguri.L'attore napoletano di “Malammore” e di altri lavori televisivi e cinematografici che l'hanno reso noto agli occhi del grande pubblico nei suoi ruoli di spietato killer della malavita organizzata ha dismesso per una serata i panni e il ruolo di scena e ha trascorso alcune ore in compagnia dei suoi amici, all'insegna del divertimento e dell'allegria nella nota località vacanziera ischitana.Da Napoli è arrivata per fargli degli auguri speciali la sua grande amica Monica Sarnelli assieme al manager di cantanti e artisti Claudio Niola, per presentare quella che si annuncia come una interessante iniziativa culturale per la promozione della canzone napoletana nel mondo. Neapolitan Trip Show è infatti il nuovo format che Niola e la Sarnelli hanno messo in scena per proporre il meglio delle arie e della tradizione musicale e canora partenopea, non solo nei luoghi di vacanza, ma soprattutto all'estero, puntando su capitali come Londra, Berlino e Mosca. Una nuova interessante sfida di livello internazionale per Niola, la Sarnelli, De Caro e tutti gli artisti partenopei che partecipano al grande progetto di rilancio della cultura napoletana.