Ferragosto a Capri, party e cene gourmet su tutta l'isola

Martedì 14 Agosto 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Iniziano questa sera i festeggiamenti di Ferragosto sull'isola azzurra. I primi party sono previsti ad Anacapri già da questa sera con l'aperitivo con vini e bollicine sulla Terrazza del Cafè Casa Oliv a Villa San Michele e in contemporanea l'aperitivo a bordo piscina sulla terrazza dell'Hotel Capri Palace con il dj set di Irina Kant, cui seguirà alle 20.00 la cena gourmet presso il ristorante “L'Olivo” due stelle Michelin. Nel dopocena, sempre al Capri Palace, una serata con il trio di live music sulla Terrazza del Bar degli Artisti, con Emily Johnson, Max Baccano e Marco Piccolo Dj. Le celebrazioni per la rituale festa estiva continuano nel centro di Capri con i grandi Hotel che tra concerti e cene a bordo piscina si preparano ad offrire un'ampia selezione di eventi con spettacoli pirotecnici. Primo fra tutti il Grand Hotel Quisisana con un Gala dinner a bordo piscina, impreziosito dai ritmi della band musicale “Tributo italiano” ed il gruppo folkloristico “Scialapopolo”. Sempre al centro di Capri l'Hotel "La Palma" si prepara a salutare la notte più euforica dell'estate con le note live del maestro Claudio Amitrano corredate dal menu speciale dedicato ai sapori mediterranei dello chef Aniello Razzano.Anche alla Palma è previsto l'intervento coinvolgente della band folkloristica Scialapopolo e delle straordinarie voci di Romina Novis e Stefano Armani. Sul versante di Marina Grande, cancellata la tradizionale cocomerata sul Porto per via delle condizioni meteo-marine incerte, mentre invece restano confermate l'aperitvo con cena sul Roof Top dell'Hotel Villa Marina, la cena spettacolo con gli “Allerija” al Garum Pool&Restaurant del Palatium Mari e la cena speciale del JKitchen del JK Palace. Sul versante di Anacapri invece i festeggiamenti continuano domani presso il Faro di Punta Carena al Maliblù Sunset con “The beach party 2018”, una festa all day long dalle 14.00 fino al tramonto, dinner party invece sulla terrazza a perdifiato dell'Hotel Caesar Augustus. Per gli amanti dell'arte, infine a Villa Lysis, è prevista un'apertura straordinaria dalle 8.00 fino a mezzanotte con la video installazione dell'artista Michelangelo Bastiani. Tutti gli appuntamenti potrebbero risentire delle condizioni meteo incerte, per cui saranno spostati nelle sale interne in caso di pioggia.