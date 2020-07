​Festa dell’amicizia e dell’estate per Antonio Coviello

Dopo l’originale festa online a favore della raccolta fondi per l’Ospedale Cotugno di Napoli in pieno lockdown per festeggiare il suo ultimo compleanno, anche quest’estate, il docente universitario Antonio Coviello non ha tradito le aspettative di chi auspicava un’occasione per potersi rincontrare.

E così, in una location mozzafiato sul mare di Napoli, nel rispetto delle norme anti-covid, con un improvvisato invito mandato via whats app a circa 200 amici, in pochi giorni ecco materializzarsi un coinvolgente ed allegro aperitivo sul mare.



Tra aperitivi, bollicine eecco che sono arrivati alla spicciolata tanti amici, tra cui la famiglia del festeggiato al gran completo,Mariano Bruno e Fiorella Breglia, i penalisti Gennaro Razzino e Luigi Ferrandino, Stefano ed Alessandra Caldoro, Paolo Bownikel, Massimo Vernetti,, Angela Aloschi, la cabarettista Lucia Cassini, Gino De Laurentiis, Enzo e Mary De Pompesis, Marta Garzone, Mino Cucciniello, il vice-questore, il magistrato antimafia Cesare Sirignano, il colonnello Guardia di Finanza Rino Minale, Daniela Sabella, Furio Stasi, le sorelle Speranza, il re delle pizze Gino Sorbillo e tanti giovani amici dei figli del festeggiato.La festa è terminata solo a notte inoltrata, con la promessa del festeggiato di una prossima festa a sorpresa.