Festa in bianco & blu sull'Isola Verde

Lunedì 3 Settembre 2018, 10:26

La sirena Partenope adagiata su uno scoglio all'entrata del Negombo accoglieva gli ospiti al «White & Bleu show» per salutare agosto e celebrare il più spumeggiante party dell'Isola Verde.Poche sere fa nei giardini del rinomato parco termale erano quattrocento gli invitati all'evento ideato da Angela e Mario Fiore, da poco sposi, durante il quale si sono avvicendati momenti di spettacolo, danza, musica dal vivo e convivio. Dall'installazione artistica con le ballerine-farfalle azzurre all'esibizione live dei Gold Singer da Montecarlo con le hit danzerecce di quest'estate e poi la playlist coinvolgente di Maurizio Filisdeo con la più bella musica made in italy. L'arena per lo street food, un freebar a bordo piscina, fuochi pirotecnici dalla spaiggia e una passerella coi dessert di Nino di Costanzo, couturier della pasticceria nostrana. Mentre in bella posa e dress code bianco-blu tutti gli amici: Vincenzo Argenzio, Bruno Caruso, Pina e Francesca Gentile, Gabi e Gaia Camerini, Cira Lombardo, Luigi e Rita Barone, Enzo e Antonella Capezzuto, Patty Scorzelli, Sergio Albano, Marcella e Annalisa Caruso, Marco Ferrigno, Alessandro dell'Acqua, Annarita Monopoli, Alfio Naclerio, Ciro e Marianna Salomone, Lello e Vittoriana Baggio, Gianmarco Chianese, Stefania e Maurizio Marengo.