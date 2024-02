Festa degli Innamorati: golosa, sexy, unconventional, solidale o con Fido

Un San Valentino a regola d'arte o fai da te, ma originale e non convenzionale.

Anche quest’anno è possibile: ecco dei suggerimenti creativi per vivere una giornata o serata dolce, bizzarra, sensuale o naturale, culturale, golosa.

Cena sì, ma speciale.

Il nuovo Sorbillo di piazza Vanvitelli vale un pitstop per il corner “cuore”, dove Gino in persona a sera accoglie con un cuore di pizza (manco a dirlo) le coppie di ogni gender: è qui che il pizzaiolo più social dello Stivale vi farà assaggiare la sua ultima provocazione all’ananas in edizione San Valentino.

Oppure… ricreiamo da zero il primo appuntamento: stesso menù, fiori, cadeau, calice o drink. Un'occasione ultra romantica per un viaggio nei ricordi indelebili. Si può organizzare a sorpresa con Adriano Gigante patròn di Akademia sul lago Lucrino ai Campi Flegrei: complici la magia lacustre e i cocktail passionali di Gennaro Ranieri.

Secondo un sondaggio di Reuters/Ipsos una persona su cinque preferirebbe trascorrere San Valentino col proprio animale domestico piuttosto che col partner. Si chiama “A cena con Fido” ed è l’idea di Gigi Marchitiello, che al suo Bistrot Mediterraneo in via Francesco Giordano promuove San Valentino coi pet: menù dedicato per la padroncina e scodella gourmet per l’accompagnatore a quattro zampe.

"Teen Lovers Menù” è invece la cena al pub per i fidanzati più giovani: hamburger a forma di cuore, come anche la porzione di parmigiana, la mozzarella o il side di verdure. «Tutto per due in servizio rosso e la nostra celebre graffa a cuore», parola di Elena Gebremeskel, conduttrice di Larry Bistrot a Pozzuoli.

Dessert o cocktail ad hoc?

Consultiamo la pastry blogger partenopea Valentina Cappiello (laricettachevale), che festeggia l’amore e il suo onomastico con una serie di proposte su misura e su ordinazione, spaziando per gusto, colore, ingredienti, design e forma: comune denominatore “nude” o “chiffon”.

Per un drink d’autore ammaliante il mixologist vesuviano Jack Prisco (prisco_pizza_spirits) rende omaggio a Disney e s’inventa l’Amelia’s Touch, un long rosso fuoco e magma dalle proprietà incantatrici, in cui combina gin al peperoncino e l’unghia di Amelia (anice selvatico del Vesuvio), bitter alla ciliegia e vermouth dolce, arancia e ginger beer.

Cena & dopocena?

A Calitri (in provincia di Avellino) c’è la Grotta Suonn Suonn.

Un’ex-stalla medievale in pietra di tufo trasformata in un’esclusiva luxury spa con ogni comfort emozionale per due: beauty, thermal, enogastronomico e music by app. Esperienza unica e fuori dal tempo: prenotare per credere.

Più in zona, a Torregaveta, ci si può coccolare da Lavinum, un elegante wineresort super-panoramico immerso nel verde di un’antica vigna, dove cenare davanti al camino e pernottare tra jacuzzi, profumo di cannella e zucca (la coppia olfattiva preferita dagli uomini) e un dessert a cuore dal potere afrodisiaco (cioccolato e peperoncino).

Chi proprio non riesce a rinunciare alla città a San Valentino può approfittarne per scoprire qualche segreto e uscire alla scoperta di “nicchie” che persino i napoletani conoscono poco, come la chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi nella Sanità, dove il giovane scultore anagnino Jago è di stanza con la sua officina e atelier, oppure il più piccolo museo della tipografia al mondo in via dell’Anticaglia 12, ovvero l’antica tipografia di Carmine Cervone in quella che un tempo ospitava un teatro romano, o ancora la bottega di Pasquale “il Numeraio”, che è l’ultimo artigiano degli storici cartelli di vendita (un grafico ante litteram) e dipinge i suoi manufatti in un piccolo basso a pochi passi dalla stazione centrale.

Poi per chi ha a cuore un dono, un cadeau singolare ecco qualche idea più o meno inedita.

L’Elisir Stregato “Abrakadabra” di Alma De Lux è «una pozione magica per innamorarsi in poche ore - come sottolinea l’ideatrice Luisa Matarese - assoluto o mixato fa cadere l’amante indeciso tra le tue braccia, anzi ai tuoi piedi»: liquore al passion fruit, melograno e zenzero con effetto afrodisiaco assicurato.

Teddy Bear sì, ma di cioccolato e non pelouche: al latte o fondente, quello di Piluc creato da Enzo Pipolo è davvero un amore.

Per chi ancora non conosce i Funko Pop, sono quei famosi action figure collezionabili in vinile alti un palmo con occhioni e testa grossa: di solito riproducono personaggi iconici della cultura pop, ma su popsplanet.it possono essere ordinati e realizzati in coppia a somiglianza dei due innamorati anche attraverso una foto.

Se invece si vuole proprio strafare in termini di dedizione e sentimento, possiamo regalare una stella su regalareunastella.org o globalstarregistry.com.

Ma si può persino dare spazio alla fantasia e al divertimento più piccante su ayay.it o altri con un sex toy originale come i dadi delle posizioni da tirare in intimità o il vibra-joy lei&lui comandato a distanza con music app dallo smartphone.

Infine per i più stanchi e un po’ pigri c’è sempre una serata di cucina a quattro mani con divano e doppietta di film preferiti.

Ma il giorno dell'amore per antonomasia può essere espresso anche come amore e generosità nei confronti di persone che non si conoscono o che hanno più bisogno e allora un'alternativa per festeggiare il 14 febbraio può essere quella di dedicare la giornata o qualche ora al volontariato vicino casa o al lavoro.